دوري أبطال أفريقيا، الأهلى يواجه سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.

وتخطى سان جورج الإثيوبي نظيره كيه إم كيه إم بطل زنجبار بنتيجة (3-1)، في إياب دور ال64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق سان جورج مجددا على منافسه للمرة الثانية بعدما فاز عليه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 ليصعد لمواجهة الأهلى فى دور آل 32.

ومن المنتظر أن يتم تأجيل لقاء الذهاب في إثيوبيا أحد أيام 15 و16 و17 من الشهر المقبل بسبب تحديد موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 من الشهر ذاته بالسعودية.

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موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

مواجهة وحيدة جمعت الأهلى واتحاد العاصمة

التقى الأهلي مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري في دور الستة عشرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بالجزائر بهدف دون رد قبل أن يتعادل في لقاء الإياب في القاهرة بنتيجة 2-2.

8 بطولات حققها الأهلى بكأس السوبر الأفريقي

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي في 8 مرات قبل ذلك، وهي كالتالي:

1- الأهلي 4-1 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: كأس السوبر الأفريقي عام 2002.

2- الأهلي 2/4 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

4- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

5- الأهلي 2-1 ليوبار الكونغولي: كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

6- الأهلي 3-2 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

7- الأهلي 2-0 نهضة بركان المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

8- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2021 فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الخسارة الأولى للأهلي في السوبر الأفريقي

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد في نهائي عام 1994 بالمباراة التي أقيمت في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

الخسارة الثانية للأهلي في السوبر الأفريقي

وخسر الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى المباراة التي بالجزائر.

وكان الأهلي قد خاض مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2015 بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 بينما خاض وفاق سطيف مباراة السوبر الأفريقي في ذلك العام بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2014.

ينتظر النادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر المقبل، ولكن هناك أزمة في مواعيد مباريات المارد الأحمر، حيث حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات ذهاب الدور الـ32 في الفترة من 15: 17 سبتمبر المقبل نفس موعد مباراة نهائي السوبر الأفريقي.

وبسبب تضارب مواعيد المباريات من المنتظر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن تأجيل مباراة الأهلي في دور الـ32 المقبل

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

من ناحية أخرى وجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.