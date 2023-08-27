عماد البناني يكشف مهمته الأولى بعد تكليفه برئاسة الزمالك

نادي الزمالك، قال الدكتور عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، المدير التنفيذي لنادي الزمالك: إن "الزمالك قلعة رياضية كبيرة صرح لا يغفل ومهمتنا التي جئنا من أجلها هي الدعوة لجمعية عمومية انتخابية".

مهمة عماد البناني في نادي الزمالك



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"مهمتي الأولى الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد، أنا لسه مروحتش النادي تكليفي منذ حوالي ساعتين".

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صالح نادي الزمالك

وتابع: "هنعمل كل ما لدينا وفقا لصالح نادي الزمالك ووفقا للظروف والإمكانيات المتاحة".



وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكليف الدكتور عماد البناني بمنصب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي بدلا من اللواء حسن موسى.

وقال المصدر إن عماد البناني سيبدأ تسلم مهام عمله صباح يوم غد في نادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

أول تصريح من عماد البناني



وتحدث الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية والمدير التنفيذي لنادي الزمالك عن قرار تعيينه خلفا للواء حسن موسى.

وقال الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ فيتو: تعييني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك هو تكليف من وزارة الشباب والرياضة وأتمنى أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك والأعضاء.

وأضاف: الزمالك نادي عظيم وعريق وسأحاول جاهدا حل الأزمات التي يمر بها حتى أن أسلم النادي للمجلس القادم.

وأشار إلى أنه يتمنى دعم الجماهير والأعضاء ورموز النادي في تلك الفترة حتى موعد الانتخابات المقبلة التي ستقام قريبا.

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.