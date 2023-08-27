الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

منافسة قوية بين 4 لاعبين على أفضل مهاجم في الدوري المصري

تصويت رابطة الأندية،
تصويت رابطة الأندية، فيتو

اختارت رابطة الأندية المصرية، 4 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل مهاجم في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي 2022- 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية صورا للرباعي محمد شريف مهاجم الأهلي، ومابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان، وفخري لاكاي مهاجم بيراميدز، وكتبت: "حان الآن موعد اختيار أفضل مهاجم في دوري رابطة الأندية المحترفة: 
جوب مابولولو 
محمد شريف 
محمد حمدي زكي 
فخري لاكاي 
الاختيار يتم بناءً على التصويت من خلال جميع منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت رابطة الأندية المصرية، اختارت أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك كأفضل جناح في الدوري المصري عن الموسم الماضي وذلك عن طريق تصويت الجمهور.

وتفوق أحمد سيد زيزو على كل من مصطفى فتحي وجريندو ورفيق كابو.

ونشرت رابطة الأندية صورة لـ احمد سيد زيزو وعلقت عليها: "باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة.
أحمد سيد زيزو هو أفضل جناح أيمن لـ موسم 2022/23.

وكانت رابطة الأندية المصرية، أعلنت عن أفضل قلبي دفاع في الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2022 - 2023.

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ونشرت رابطة الأندية المصرية عبر فيس بوك صورا لـ محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك وكتبت:" بناءً على تصويت الجمهور على كل منصات رابطة الأندية المحترفة، محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد هما أفضل قلبي دفاع خلال موسم 2022/2023

 

وكانت رابطة الأندية، أعلنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي: 

المرشحون لجائزة أفضل مدافع في الموسم 

  • محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري
  • حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك
  • علي جبر لاعب بيراميدز
  • محمد دبش لاعب المصري

وفي تصويت آخر وضعت رابطة الأندية الرباعي التالي:

محمد عبد المنعم  لاعب الأهلي
 محمود مرعي لاعب فيوتشر
 عمر فايد لاعب المقاولون العرب
 أحمد رمضان بيكهام  لاعب سيراميكا كليوباترا

لتعلن الرابطة فوز حسام عبد المجيد ومحمد عبد المنعم.

محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم 

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري بناء على استفتاء الجماهير.

وأعلنت الصفحة أن الجمهور اختيار محمد هاني كأفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري وعلقت الصفحة: أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري.

محمد الشناوي أفضل حارس في الموسم 


أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

ونشرت رابطة الأندية صورة لمحمد الشناوي وعلقت: "حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

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رابطة الأندية المصرية الدوري المصري مابولولو محمد شريف محمد حمدي زكي فخري لاكاي

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