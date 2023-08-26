أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه من الاتحاد.. وأزمة بين الزمالك والمصري.. والشحات أفضل ظهير أيسر بالموسم

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” والتي كان أبرزها:

نادي الزمالك، أكدت مصادر من داخل نادي الزمالك أن الحديث عن رحيل أي فرد من أعضاء الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول خلال هذه الفترة مستبعد تماما.

وأوضحت المصادر أن ملف فريق الكرة الأول شائك للغاية، ويتم دراسته بعناية شديدة من حيث الأولويات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، مشيرة إلى أن التفكير في رحيل أي فرد من أفراد الجهاز الإداري غير مطروح خلال هذه الفترة، بسبب ارتباك أفراد الجهاز بسلف ومديونيات قديمة يجب تسويتها أولا قبل التفكير في أي شيء.

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طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل بعد ضمان التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، ويخوض المنتخب الوطني مباراة في التصفيات أمام إثيبوبيا في الثامن من الشهر المقبل ويتبعها مباراة ودية.

وأرسل النادي الأهلي خطاب رسمي لاتحاد الكرة يطلب فيه المساندة والدعم نظرًا لحاجة النادي الأهلي لكل عناصر الفريق قبل نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر المقبل.

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن أن اللاعب أحمد أيمن منصور، ما زال لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، رغم إعلان النادي المصري البورسعيدي عن التعاقد معه، وذلك لوجود عقد بين اللاعب والزمالك، خاصة أن فترة القيد لم يتم إغلاقها بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن منصور يحق له اللعب للمصري في حالة واحدة فقط وهي عدم قيام الزمالك بقيده وقال: "في حالة قيام الزمالك بحل أزمة القيد قبل انتهاء الموعد المحدد من اتحاد الكرة لإغلاق القيد المحلي سيقوم الزمالك بقيد اللاعب في قائمة الزمالك الثانية بشكل طبيعي وهو ما يمكن أن يشعل الأزمة ويتسبب في إيقاف اللاعب".

حذر بيتر كراوش لاعب ليفربول السابق، إدارة النادي من بيع محمد صلاح في الصيف الحالي لاتحاد جدة السعودي.

وقال كراوش لشبكة "TNT" البريطانية: محمد صلاح اللاعب الذي لا يمكن تعويضه، وبالتالي لا يمكنه بيعه.

وتابع: لا يهمني كل ما يقال عن الصفقة، إذا بعته مقابل 100 مليون جنيه إسترليني أو حتى 200 مليون، فلا يمكنك تعويضه، عليكم الاحتفاظ به بكل قوة.

وختم: يبدو أن قوة الشراء في الدوري السعودي لن تختفي، إذا كان محمد صلاح يريد الرحيل إلى هناك، سيكون من الصعب على ليفربول الاحتفاظ به.

وجه لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة استغاثة جديدة لوزير الشباب والرياضة للتدخل من أجل حل الأزمة التي يعانون منها، خلال تواجدهم في معسكر خارجي بالمجر، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم في صربيا الشهر المقبل.

ويتواجد لاعبو المنتخب الوطني في معسكر خارجي حاليا بالمجر، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم، والمقرر إقامتها في صربيا الشهر المقبل، وتؤهل مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

اختارت رابطة الأندية المصرية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كأفضل جناح أيسر في الدوري المصري عن الموسم الماضي وذلك عن طريق تصويت الجمهور.

وتفوق الشحات على رمضان صبحي لاعب بيراميدز والشامي لاعب الاسماعيلي السابق والمصري الحالي، وزيكو لاعب فيوتشر.

ونشرت رابطة الأندية صورة لـ حسين الشحات وعلقت عليها: "باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة.



حسين الشحات هو أفضل جناح أيسر لـ موسم 2022/23".