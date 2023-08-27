أخبار الحوادث اليوم، قصة جريمة أسرية فى طنطا.. النص الكامل لاعترافات المتهمة بقتل والدتها فى البدرشين.. إحالة أوراق عاطلين للمفتي بتهمة قتل سيدة وسرقتها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أقدمت طالبة على التخلص من حياتها عبر شنق نفسها لعدم قدرتها على الالتحاق بكلية بسبب ضعف مجموعها فى الثانوية العامة بمنطقة المطرية، وانتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

استيقظ أهالي شارع الحمزاوي بدائرة قسم أول طنطا، على نبأ وفاة صيدلانية وابنتيها، إثر تسريب غاز داخل شقتها، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

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وتم فرض كردون أمنى فى المنطقة، وبدأ رجال الشرطة فى إجراءات التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة وكانت المفاجأة، حيث اتهمت أخت الضحية، زوج شقيقتها بأنه وراء ارتكاب الواقعة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق كل من "ك.س.ح" عاطل و"ك.م.ع" عاطلين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، مع استمرار حبس كل من "ن.ع.ع" حفيده القتيلة و" ن.ا.ع" ربة منزل وصديقة المتهمة الثالثة ،وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق في الحكم بمقتل ا.ع.ع مسنة وربة منزل.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بسرقة محبس المياه الرئيسى عن محافظة قنا.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تصنيع مخدر الإستروكس وترويجه بالقاهرة.

24 سبتمبر، الحكم في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الفنان محمد رمضان؛ لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من نقابة المهن التمثيلية لجلسة ٢٤ سبتمبر المقبل.

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام القبض علي أحد المتهمين بارتكاب واقعة مقتل شاب على يد أحد جيرانه بعيار ناري في مشاجرة نشبت بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار في حلوان.

تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

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