ننشر النص الكامل لاعترافات المتهمة بقتل والدتها فى البدرشين: سيئة السمعة وأجبرت زوجي على توقيع إيصالات أماتة

تنفرد فيتو بنشر نص أقوال زوجة المتهم بقتل حماته في البدرشين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك في القضية رقم ٥٩٢٦ لسنة ۲۰۲۳ جنايات البدرشين.

وكان المتهم قد اعترف بقتل حماته بسبب إجبارها له على الارتباط بنجلته بعقد عرفي والإقامة معهما في المنزل، بسبب اكتشافها ارتكابه علاقة غير شرعية مع نجلته، وأقر المتهم بأن سمعة حماته غير الطيبة السبب في ارتكابه للجريمة، فيما يلي استعراض لأقوال زوجة المتهم.

س: كيف تعرفتي على المتهم وهل يوجد صلة علاقة بينكما من قبل؟

ج/ انا لما قعدت مع أمي وأخويا اتعرفت على محمد لأنه ميكانيكي جارنا في البلد وحبيته وحبني وقالي إنه عايز يتجوزني وأنا كنت موافقة بس قلتله لازم تقنع أمي وفعلا رحنا وقعدنا مع أمي عرفناها

س: وماهي طبيعة ما دار بينكما عقب ذلك ؟

ج/ قلنا لأمي إننا بنحب بعض وعايزين نتجوز وهي كانت رافضة في الأول عشان محمد معهوش فلوس كثير بس صممنا وأقنعناها أنا عايزاه وهو عايزني واتفقنا معاها على اللي عايزاه.

س وما هي طبيعة ذلك الاتفاق ؟

ج/ قالت إننا نتجوز عرفي عشان لسه ماكملتش السن ومحمد يمضي على خمس إيصالات أمانة على بياض ليها ضمان لحد ماعدي السن ويسجل الجواز رسمي تديله الإيصالات وأني أفضل قاعدة في البيت معاها أنا وهو في الدور اللي فوق شقتها على السطح عشان ابقى تحت عينيها لحد ماعدي السن وياخدني برا لو عايز.

س: وكم كان عمرك في ذلك الوقت ؟

ج: كنت ١٦ سنة

س: وماهي طبيعة الأوراق التي قام المتهم بالتوقيع عليها ؟

ج/ خمس إیصالات أمانة على بياض مضى عليهم ليها عشان تتطمن أنه هيسجل جوازنا رسمي بعد ما أعدي السن.

س: وماهو محل الزوجية سالف الذكر ؟

ج / في الدور اللي فوق شقة أمي في بيتها على السطح في سقارة.

س: وما هو سبب ذلك تحديدا ؟

ج/ لأنه كان لسه مش جاهز بمكان وعشان أمي عايزاني أبقا أنا وجوزي تحت عينها في البيت لحد ما يسجل رسمي فيضطر هو لو عايز يشوفني يجي يبات معايا في البيت عندها.

س: وماهو موقفك من ذلك الزواج تحديدا ؟

ج / كنت موافقة وراضية لأني بحب محمد وعايزاه فعلا وهو حنين معايا وبيحبني

س: وهل قام المتهم باستخدام ثمة وسيلة من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي عليكي آنذاك؟

ج/ لا بالعكس ده برضايا وأنا كنت عايزاه وبحبه

س: وهل نتج من جراء الزواج حمل ؟

ج / أيوا أنا حملت من محمد طه مرتين مرة الجنين مات ومرة تانية خلفت منه بنت اسمها شمس عمرها دلوقتي سنة وشويه وهي دلوقتي مع والدة محمد جدتها وكنا المفروض هنسجلها بعد ماسجلنا الجواز لما ننقل لوحدنا بعيد عن أمي.

س: وما الذي حدث عقب ذلك إذا ؟

ج/ بعد ماعديت السن وبقيت أكبر من ١٨ سنة، روحنا وسجلنا جوازنا رسمي فعلا زي ما اتفق معايا بالضبط ورجعنا بعدها قالي إنه عايز يقلي حاجات عن أمي عشان يضبط حياتنا وحياة بنتنا شمس.

س: وما هو طبيعة ما أبلغك به تحديدا ؟

ج/ قالي إن أمي مشيها مش كويس زي ماحنا عارفين وكل يوم راجل طالع خارج وأنها تقيم علاقات غير شرعية كل يوم على حس جواز عرفي وتاخد فلوس ده مخلي شكلنا زي الزفت، فاحنا لازم نأخذ بعضنا وناخد شقة برا نعيش فيها برا عنها وناخد أخويا كريم معانا عادي ينزل معاه الشغل وكمان قالي إن أمي عرضت عليه كذا مرة ينام معاها في الحرام وهو رفض.

س: وهل وقفتي على صحة ذلك ؟

ج/ أيوة

وكانت فيتو قد انفردت بنشر نص اعترافات المتهم بقتل حماته والتمثيل بجثتها في منطقة سقارة في البدرشين، بسبب إجبارها له على الزواج العرفي من نجلتها، وبرر المتهم جريمته بأن حماته لها علاقات غير شرعية كثيرة.

س: ما هي تفصيلات إقرارك بالواقعة؟

ج/ اللي حصل إني كنت من حوالي ثلاث سنوات اتعرفت على "منى عبد المنعم لبيب" وهي تبقى جارتنا في المنطقة، ونشأت بيننا علاقة عاطفية وفجأة لقيت أمها "فاطمة أحمد سعداوي" جابتني البيت وقالتلي إني لازم أتجوز بنتها عرفي لحد ما تكمل السن، ونكتب رسمي وأمضي على إيصالات أمانة ليها وأجي أعيش معاهم في بيتها وفي الأول رفضت بس هي قالتلي إنها هتعملي محضر أني عملت علاقة غير شرعية مع بنتها وفضايح، أنا في الآخر عملت اللي هي عايزاه وفعلا كتبت عرفي على بنتها ومضيت على إيصالات أمانة وسبتهم معاها ورحت عشت معاهم في بيتها، هي قاعدة لوحدها في الدور الأرضي وأنا قعدت مع مراتي في السطح فوق لحد ما ظروفي تتحسن وأشطب السطح لأنه على الطوب الأحمر وكان معانا أخو مراتي الصغير عشان أمه مش بتقعده معاها.

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وأضاف المتهم، بعد فترة لقيت أن سلوكيات حماتي مش مضبوطة خالص وكل يوم والتاني راجل ييجي البيت يبات معاها، وتقول إنها متجوزاه عرفي ويمشي ويجي غيره وأنا الراجل الوحيد اللي قاعد معاهم في البيت وكل الناس بقت شايفاني بشكل مش كويس وإني ديوث على حماتي ومراتي، وأنا اصلا اتورطت ومكنتش عايز الجوازة دي وكذا مرة أتكلمت مع حماتي وقلتلها تسلمني إيصالات الأمانة ونخرج بالمعروف وتقلي كل مرة لما تكتب رسمي على البت وأستنيت لحد ما فعلا كتبت رسمي على بنتها من كام يوم وبرده هي استمرت في تصرفاتها وكل يوم راجل شكل فأنا في يوم وأنا راجع من الشغل خبطت عليها وفتحتلي الباب ودخلت قلتلها ياست فاطمة أنا كده نفذت اللي قلتيه سلميني الإيصالات اللي معاكي وأطلق بنتك ونخرج من القصة دي بالمعروف.

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واستكمل المتهم، فضلت تقولي لا وتغلط فيا وتقولي تبقى قاعد معانا بمزاجك أو غصب عنك، فقلتلها أنا همشي وأطلق بنتك قامت حطت رجل على رجل وقالتلي وأنا هحبسك بالإيصالات اللي معايا دي، وهخلي مخبرين البلد كلهم يجيبوك لحد عندي تبوس رجلي وانت عارف أني شغالة معاهم وقالتلي لو مش عايزني أجيب رجالة تعالى انت وريحني، فقمنا شدينا مع بعض لأن صعب عليا نفسي واللي بقيت فيه ومنظري قدام الناس ولما اتعصبت، فجأة مسكت الشاكوش اللي في إيدي وقمت خابطها على رأسها جامد فوقعت في الأرض وكانت بتجيب دم ودايخة وحاولت تقوم فقمت ضاربها ضربة تانية على رأسها بالشاكوش وقعت على الأرض وبقت تنزف دم من رأسها وقطعت نفس.

وأكد المتهم: اتأكدت أنها ماتت فقمت ساحبها للحمام وقفلت عليها الشقة وطلعت فوق نمت عادي وصحيت تاني يوم قلت لمراتي منى.ع تاخد أخوها الصغير كريم وتمشي تروح على بيت أخوالها في المنشية عقبال ما أشوف مكان تاني نقعد فيه بعيد عن أمها وفعلا مراتي مشيت راحت هناك وانا قلت اتصرف في الجثة وفعلا رحت جبت شوية بنزين من اللي معايا في البيت باستخدمهم وطشط بتاعنا في البيت وصاروخ كهربا من عدة شغلي وأشولة بلاستيك ودخلت الشقة ورحت على الحمام وبدأت أقطع فيها حتت في الطشط واللبس اللي بيشبك في الصاروخ احطه في الطشط.

وأشار المتهم: ولعت فيهم بس الدخان كتر عن اللزوم فخفت الجيران يشموا ويحسوا أن في حاجة فأنا طفيت بسرعة بالميه عشان محدش يعرف واتفضح وبعدها عبيت الحتت بتاعت الجثة في الأشوله وخدتها على كتفي وطلعت بيها السطح وطلعت الطشط والصاروخ حطتهم فوق في الأوضة اللي في السطح ورميت الأشولة اللي فيها حتت في المنور اللي عند الحمام لحد ما أبقى أتصرف وأجي أخذهم أرميهم في أي حتة ولا في أي ترعة ومسحت تحت في شقة حماتي بالمية عشان أخفي الدم والدخان تحت بس اتفاجأت أن الجيران بلغت بسبب الريحة والحكومة جت والموضوع اتكشف وأنا سلمت نفسي واعترفت على كل حاجة.

س: متى وأين حدث ذلك ؟

ج/ الكلام ده يوم الأربع اللي فات تقريبا بالليل متأخر قرب الساعة ١١ بالليل في بيت حماتي فاطمة أحمد سعداوي في سقارة.

س: صف لنا تحديدا طبيعة علاقتك بالمجني عليها فاطمة.أ وبادرة تعارفكما تحديدا ؟

ج/ القصة دي بدأت من حوالي تلت سنين لما اتعرفت على بنتها منى.ع ودخلنا في علاقة عاطفية مع بعض.

س: وماهي طبيعة ما آلت إليه تلك العلاقة تحديدا ؟

ج / هي العلاقة كانت ارتباط زي أي ارتباط عادي بين ولد وبنت بس مكنتش أعرف إن أمها سمعتها وحشة ومسجلة وبتاعت مشاكل بالطريقة دي وهي عرفت العلاقة اللي بيني وبين بنتها لكن يعلم ربنا مالمستش بنتها خالص.

س: وهل المدعوة فاطمة سيئة السمعة والسلوك ؟

ج/ ايوة هيا سمعتها وحشة وأسمع عنها أنها مسجلة آداب.