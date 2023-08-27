الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 6 ينقبون عن الآثار في حلوان، وكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل محل بالقليوبية

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار في حلوان. 

تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وأدوات التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

 كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل محل بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل سرق خزينة محل ملابس في الخصوص تقدر بنحو نصف مليون جنيه.

سيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا، المتهمة: ارتديت ملابس نوم لخداع الأمن

الأمن العام يضبط 64 قطعة سلاح ناري و22 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (مالك محل ملابس - كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بمحافظة أسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية تنقيب عن الاثار قسم شرطة حلوان مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

مباحث القاهرة تضبط 8 أشخاص بحوزتهم مخدرات (صور)

سقوط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري في البحيرة

ضبط 3 هاربين من 1340 حكما قضائيا متنوعا في أسيوط والشرقية والبحيرة

ضبط المتهمين بخطف أجنبي في الإسكندرية

​​​​​​مقتل عامل وإصابة شقيقته بسبب خلافات على تقسيم الميراث بأسيوط

غلق كلي لكوبري جهينة وإجراء تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل

تحرير 2954 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 77 سيارة ودراجة نارية متروكة

السيطرة على حريق داخل عقار مكون من 10 طوابق فى الهرم

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

محافظة القاهرة تكشف حقيقة نقل سكان أحواش مقابر الإمام الشافعى

مصرع شخص بوابل من الرصاص داخل سيارته في أسيوط

هل يلحق إمام عاشور بمباراة الأهلي بالسوبر الأفريقي

صفحة ليفربول تثير الجدل بشأن اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة

تعرف على مهاجمي الأهلي بمعسكر النمسا

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

المزيد
الجريدة الرسمية