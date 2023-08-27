ضبط 6 ينقبون عن الآثار في حلوان، وكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل محل بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار في حلوان.

تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وأدوات التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل محل بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل سرق خزينة محل ملابس في الخصوص تقدر بنحو نصف مليون جنيه.

تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (مالك محل ملابس - كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بمحافظة أسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.