إحالة أوراق عاطلين للمفتي بتهمة قتل سيدة وسرقتها فى الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق كل من "ك.س.ح" عاطل و"ك.م.ع" عاطلين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، مع استمرار حبس كل من "ن.ع.ع" حفيده القتيلة و" ن.ا.ع" ربة منزل وصديقة المتهمة الثالثة ،وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق في الحكم بمقتل ا.ع.ع مسنة وربة منزل.

جاء القرار بإجماع آراء المحكمة وهم كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار ايهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

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تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز،بالعثور على جثة المجني عليها "إ.ع.ع"، وبها إصابات بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن توصلت إلى قيام كل من "ك.س.ح" عاطل و"ك.م.ع" عاطل و"ن.ع.ع" ربة منزل حفيده القتيلة و"ن.أ.ع" ربة منزل، حيث اتفق المتهمون على سرقة المجني عليها " إ.ع.ع"، حيث اختلست المتهمة الثالثة مفتاح شقة المجني عليها جدتها، من حقيبة والدتها وسلمته للمتهم الأول المفتاح، الذي اصطنع منه نسخة وسلمها للمتهم الثاني وتوجها المتهمان الأول والثاني إلى الشقة محل الواقعة، ودلوف إلى داخل الشقة عن طريق المفتاح المصطنع، وبجوزتهم أدوات معدة سلفا وهي مفك ولاصق بلاستيكي قاصدا غرفة نومها للاستيلاء علي أموالها وحلقها الذهبي، وان شعرت المجني عليها بالمتهم الثاني حتى أطبق يده علي فمها كاتما أنفاسها حتي فارقت الحياة،وحال تواجد المتهم الأول لمراقبة محل الواقعة،وسرقوا مبلغ مالي وهاتفها المحمول وحلقها الذهبي.

وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين، وتبين أن المتهمة الثالثة كانت تتردد علي المجني عليها جدتها رفقة المتهم الأول الذي تربطها به علاقة عاطفية، واشتركت معها المتهمة الرابعة في التخطيط لارتكاب الواقعة.

وتمكن فريق من ضباط المباحث من ضبط المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة ودلوا على الأدوات المضبوطة في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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