قصة جريمة طنطا، رجل ينهي حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه.. الابن الناجي الوحيد.. واعترافات صادمة للمتهم

استيقظ أهالي شارع الحمزاوي بدائرة قسم أول طنطا، على نبأ وفاة صيدلانية وابنتيها، إثر تسريب غاز داخل شقتها، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمنى فى المنطقة، وبدأ رجال الشرطة فى إجراءات التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

وكانت المفاجأة، حيث اتهمت أخت الضحية، زوج شقيقتها بأنه وراء ارتكاب الواقعة.

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أسرة هادئة

وقام رجال الشرطة بإجراء المعاينة وعثر على تبعثُرُ محتوياتِ المسكنِ وتكسير زجاجِ منضدة فيه، وقررتْ مقدمة البلاغِ أنها اشتمتْ رائحة غاز عقب دخولِها المسكن حال اكتشاف الواقعة، فأغلقت مفاتيح "البوتاجازِ".

شهود العيان قالوا إن الأسرة تقطن فى العقار بشكل هادئ وتتمتع بالسمعة الطيبة فالصيدلانية لها صيدلية فى الطابق الأرضى من العقار وهى تقيم فى الطابق الثالث شقة الدكتور عاطف.

وأضاف شهود العيان بان يوم الحادث سمعوا صوت صافرات الشرطة تدوى فى المكان وبدأنا فى الاستفسار عن الحكاية.

مسرح جريمة طنطا

التحريات تكشف تورط الزوج فى ارتكاب جريمة انهاء حياة أسرته

وكشفت تحريات المباحث،وجود شبه جنائية وراء العثور على 3 جثث من أسرة واحدة وهم منى السروجي 42 سنة وابنتيها زينة 17 سنة طالبة بالمرحلة الثانوية، وجميلة 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي وجود شبهة جنائية في الحادث لعدم وجود أي خلل في خط الغاز وأنه جرى فتحه بشكل يدوي ومقصود التسريب، وألقت قوات الشرطة بقسم أول طنطا القبض على الزوج، بتهمة قتل زوجته وابنتيه.

واعترف الزوج بفعلته بسبب سوء حالته النفسية وتراكم الديون عليه في عمله في مجال الأدوية وفكر في التخلص من عائلته وبعدها التخلص من حياته حتى يتمكن من الهروب من الديون.

الصيدلانية وابنتها الضحية طنطا

اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرته فى طنطا

وخلال التحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم أنه خطط للتخلص من زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه في أثناء النوم بسبب تراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وكرر ذات التصرف مع ابنتيه، وبعد أن تأكد من موت زوجته وابنتيه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن امتلأت الشقة بالغاز.

واستطرد المتهم بقتل زوجته صيدلانية وابنتيه بأنه فتح باب شقته وخرج تاركًا الغاز في الشقة حتى يكون حجته أمام جهات التحقيقات في أن الوفاة سببها الغاز، لكن شقيقة زوجته اتهمته بارتكاب تهمة قتل زوجته وابنتيها بعد أن عثرت عليهن جثث هامدة، وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة.

جنازة ضحايا جريمة طنطا

وشيع المئات أهالي مدينة طنطا جثث صيدلانية وابنتيها، اللواتي لقين مصرعهن داخل شقة سكنية بمدينة طنطا نتيجة تسرب غاز.

ماذا قال الناجى الوحيد من الجريمة الأسرية فى طنطا

وقال الشاب المصطفى الابن الناجي من جريمة قتل زوج لزوجته وابنتيه بطنطا إنه لم يحاول أن يتواصل مع والده عقب إلقاء القبض عليه حتى يتحدث معه ويفهم من السبب الذي دفعه لارتكاب هذه الجريمة المؤسفة موضحًا: محاولتش أتكلم مع بابا وأفهم منه عمل كده ليه عشان مفيش مبرر لحاجة زي كده.. مفيش سبب في الدنيا يخليه يعمل كده في أمي وأخواتي.

وأضاف الابن الناجي أنه لم يتوقع قط ولم يخطر على باله أن يرتكب والده هذه الجريمة المؤسفة وينهي حياة والدته وشقيقتيه، معلقًا: أنا في صدمة ومش مصدق اللي حصل.. ومكنتش متوقع إن بابا يعمل كده حتى لو كان بيمر بضائقة مالية زي ما بيقول فـ ده مش سبب للي عمله.

وأوضح أنه علم بعد عزاء والدته وشقيقتيه أن والده هو الذي ارتكب هذه الجريمة المؤسفة، لافتًا إلى أنه لم يستطيع أن يصدق الأمر في البداية حتى تأكد من ذلك، مختتمًا: أمي وأخواتي مكانوش يستاهلوا اللي بابا عمله فيهم.. وأنا بطالب بالقصاص وحقهم.

محاكمة المتهم بقتل صيدلانية طنطا وابنتيه

وأحال النائب العام، المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كما هو مبين بأوراق التحقيقات وأدالة الاتهام.

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه خنقا بدائرة قسم أول طنطا لحين حضور محامي المتهم.