الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط قاتل جاره خلال مشاجرة بأبوصوير في الإسماعيلية

الأمن، فيتو
الأمن، فيتو

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام القبض علي أحد المتهمين بارتكاب واقعة مقتل شاب على يد أحد جيرانه بعيار ناري في مشاجرة نشبت بينهما. 

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إخطار بمقتل شاب وإصابة شقيقه 

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد إصابة شاب يدعى إسلام.م في العشرينات من العمر بطلق ناري وشقيقه محمود بمنطقة العالي التابعة لقرية المنايف بدائرة مركز أبو صوير.  

انتقال قوات الشرطة 
ووجه اللواء هشام مروان بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلي مكان الحادث وتبين مصرع الشاب الأول متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرقبة فيما نقل شقيقه الأصغر إلى مجمع الإسماعيلية مصابًا بطلق ناري في قدمه.  

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ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء محمود مأمون وأحمد عوض الله معاونا مباحث مركز أبوصوير في تحديد هوية مرتكبي الواقعة وبمتابعة تحركاتهم ألقت القبض على المتهم الأول وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة.  

خلافات سابقة وراء الواقعة  

وأشارت تحريات المباحث الجنائية الي وجود خلافات جيرة سابقة بين المتهم والمجني عليه تسببت في تجدد الخلاف بينهما يوم الواقعة استخدم فيها الطرف الثاني أسلحة نارية أودت بحياة المجني عليه.  

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية بالتحفظ علي جثمان المجني عليه في مشرحة المستشفى وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.

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