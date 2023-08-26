السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

حريق بأحد المصانع بطريق الإسماعيلية الصحراوي

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء، لإخماد الحريق الذي اندلع بمخازن أحد المجمعات الصناعية الخاصة الواقعة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.   

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انتقال الأجهزة الأمنية 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا باندلاع حريق بأحد مخازن المجمعات الصناعية الخاصة الواقعة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.  

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

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الدفع بسيارات الإطفاء 

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حال وجودهم. 
 

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع في سيارة ميكروباص أمام إحدى الفنادق بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.   

 

إخطار باندلاع حريق 

تلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارًا يفيد بنشوب حريق في سيارة مكروباص أمام أحد الفنادق الواقعة في قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحريق تمت السيطرة على الحريق ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح.  

 

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