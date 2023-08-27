ضبط مصنع إستروكس في السلام (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تصنيع مخدر الإستروكس وترويجه بالقاهرة.



ضبط مصنع لتصنيع مخدر الاستروكس فى السلام

ضبط مصنع لتصنيع مخدر الاستروكس فى السلام

ضبط مصنع لتصنيع مخدر الاستروكس فى السلام

ضبط مصنع لتصنيع مخدر الاستروكس فى السلام

ضبط مصنع إستروكس فى السلام

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أكدت قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الإستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة (أول السلام)بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما(كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرامات – كمية لمخدر الشادو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت كيلو جرام –أدوات ومعدات التصنيع –عدد 36 قطعة سلاح نارى "براشوت" - سيارة – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

ويأتى ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.