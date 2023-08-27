الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

طالبة تتخلص من حياتها فى المطرية بعد فشلها في الالتحاق بكلية

طالبة تتخلص من حياتها
طالبة تتخلص من حياتها فى المطرية، فيتو

أقدمت طالبة على التخلص من حياتها عبر شنق نفسها  لعدم قدرتها على الالتحاق بكلية بسبب ضعف مجموعها فى الثانوية العامة بمنطقة المطرية، وانتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

القبض على كهربائى تعدى على كلب فى الساحل

قطع المياه عن مركز قوص، القبض على لص سرقة محبس المياه الرئيسى عن محافظة قنا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود جثة في إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

"كان نفسها تدخل كلية".. طالبة تتخلص من حياتها فى المطرية

وبالمناظرة عثر على جثة فتاة ترتدى كامل ملابسها وحول رقبتها آثار خنق بالطرحة.

Advertisements

 

وتوصلت التحريات بن الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما وهي طالبة بالمرحلة الثانوية، وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع ضعيف  وعدم قدرتها على الالتحاق بإحدى الكليات قامت بشنق نفسها بالطرحة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث الاستماع إلى أهلية الطالبة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المطرية قسم شرطة المطرية جريمة قسم المطرية مديرية أمن القاهرة طالبة تتخلص من حياتها

مواد متعلقة

القبض على كهربائى تعدى على كلب فى الساحل

قطع المياه عن مركز قوص، القبض على لص سرقة محبس المياه الرئيسى عن محافظة قنا

مشادة بين عامل ديلفرى وموظف تنتهى بمحضر فى قسم شرطة الشروق

ضبط مصنع إستروكس في السلام (صور)

تفاصيل التحقيق مع طفلة أشعلت النار في جسد والدها: مدمن للمخدرات وطرد والدتي

ضبط 6 ينقبون عن الآثار في حلوان، وكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل محل بالقليوبية

الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط وتشكيل عصابي لسرقة شقة أجنبي بالجيزة

مصرع شخص بوابل من الرصاص داخل سيارته في أسيوط

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

وزير الرياضة يقرر إقالة حسن موسى ويكلف عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك

أول تصريح من عماد البناني بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية بالزمالك

عماد البناني يكشف مهمته الأولى بعد تكليفه برئاسة الزمالك

الأهلي يحرج اتحاد كرة اليد ويضع الزمالك في ورطة

مستشار قناة السويس: كل من شكك في القناة الجديدة مطالب بالاعتذار للسيسي

رسميًا، الأهلى يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

بلدة فرنسية تلجأ لحيلة غريبة من أجل السيطرة علي سرعة السيارات

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بكسب مال كثير قريبا

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية