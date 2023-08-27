طالبة تتخلص من حياتها فى المطرية بعد فشلها في الالتحاق بكلية

أقدمت طالبة على التخلص من حياتها عبر شنق نفسها لعدم قدرتها على الالتحاق بكلية بسبب ضعف مجموعها فى الثانوية العامة بمنطقة المطرية، وانتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود جثة في إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

"كان نفسها تدخل كلية".. طالبة تتخلص من حياتها فى المطرية

وبالمناظرة عثر على جثة فتاة ترتدى كامل ملابسها وحول رقبتها آثار خنق بالطرحة.

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وتوصلت التحريات بن الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما وهي طالبة بالمرحلة الثانوية، وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع ضعيف وعدم قدرتها على الالتحاق بإحدى الكليات قامت بشنق نفسها بالطرحة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث الاستماع إلى أهلية الطالبة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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