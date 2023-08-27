الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يواصل تقدمه بهدف على ليفربول بعد 75 دقيقة

يواصل فريق نيوكاسل تقدمه على ليفربول 0/1 بعد مرور 75 دقيقة في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويستهدف ليفربول الفوز بـ3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك للمرة الأولى في تاريخه على حساب نيوكاسل.

ويبحث نيوكاسل عن الفوز بمباراتين من أول 3 جولات في البريميرليج للمرة الأولى، منذ موسم (2011-2012) تحت قيادة ألان باردو.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

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خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول

نيك بوب - كيران تريبيير - فابيان شار - بوتمان - بيرن - جيماريتش - ساندرو تونالي - جولينتون - ألميرون - جوردون - إيزاك.

هل تكون مباراة نيوكاسل الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول؟

أصبح انتقال الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي براتب خيالي يعد الأكبر في تاريخ كرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجاري حديث الصحف العربية والعالمية خلال الأيام الماضية.

وأصبح النجم المصري محمد صلاح يتصدر المشهد في الساعات الأخيرة قبل مواجهة فريقه ونظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

واختلف محبو الفرعون المصري بين مؤيد ومعارض لانتقاله للدوري السعودي الذي شهد استقطاب أبرز نجوم أوروبا خلال الموسم الجاري كما انتقلت الآراء أيضا لنجوم ليفربول السابقين وأيضا النجوم العرب.

وقالت قناة الرياضية السعودية إن النجم المصري محمد صلاح سيخوض آخر مواجهة بقميص ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد، ثم يتجه إلى مدينة دبي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

ويتطلع اتحاد جدة السعودي للإسراع من حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح خاصة أن إدارة الريدز أكدت على عدم تلقي عرض رسمي من جانب النمور لضم الفرعون المصري حتى الآن.

وتجاهلت صفحة نادي ليفربول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نشر صورة محمد صلاح على غلاف يوم المباراة أمام نيوكاسل يونايتد وسط أنباء عن اقتراب إتمام اتحاد جدة التعاقد مع صلاح عقب مباراة الليلة.

وكتبت صفحة ليفربول تعليقا على صورة يوم المباراة: "مواجهة قوية تنتظرنا خارج الديار وهدفنا الانتصار".

وأثارت صفحة ليفربول الغموض حول مستقبل محمد صلاح مما دفع عددا من نشطاء التواصل الاجتماعي للتعليق على صورة يوم المباراة متسائلين أين محمد صلاح؟

وزعمت تقارير أن النادي السعودي عرض 100 مليون إسترليني على ليفربول للتخلي عن صلاح، بالإضافة إلى حصول اللاعب المصري على راتب سنوي يتخطى هذا الرقم.

وقدم الاتحاد السعودي عرضا مغريا للحصول على خدمات محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز وسيحصل النجم المصري على راتب يفو ال 200 مليون يورو سنويًا يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرًا فى العالم متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي وكريم بنزيما ونيمار.