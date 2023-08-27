هالاند يحقق رقما مميزا بهز شباك 18 فريقا في الدوري الإنجليزي

سجل النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، هدفا في فوز فريقه مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2-1، اليوم الأحد، على ملعب بارامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 63، وتعادل بوجلي لفريق شيفيلد في الدقيقة 85، وأضاف رودري الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 88.

وبذلك فقد سجل هالاند ضد 18 من أصل 21 نادي لعب ضدهم إيرلينج في البريميرليج، وتبقى فقط ثـلاث أندية لم يسجل في مرماهم النجم النرويجي وهم، برينتفورد وتشيلسي وليفربول.

Advertisements

حالة جوارديولا بعد العملية الجراحية

كشف خوانما ليلو المدرب المساعد لنادي مانشستر سيتي عن الحالة الصحية لبيب جوارديولا بعد العملية الجراحية التي أجراها الأخير بسبب مشكلة في الظهر، مؤكدا أن الجراحة كانت ناجحة، وأن تعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت.

وسيتولى خوانما ليلو قيادة مانشستر سيتي في مباراتي شيفيلد يونايتد وفولهام يومي 27 أغسطس و2 سبتمبر بالجولة الثالثة والرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليلو في تصريحات صحفية: “جراحة بيب جوارديولا كانت ناجحة، وتعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت، أنا سعيد برؤيته يتعافى بالشكل الصحيح”.

وفجر مدرب مانشستر سيتي مفاجأة بأن جوارديولا سياسهم في إدارة مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد وفولهام من منزله قائلا: "الاتصال سيكون مستمرا، بيب يراقب شيفيلد الآن، المهم هو صحته، هذا لا يمنعه من أن يكون على طبيعته، إنه يركز بشكل كامل على المباراة، جوارديولا سيكون على اتصال معنا أثناء المباراة عن طريق الهاتف، ورغم أنه ليس معنا لكن ما سيقوله سيحدث".

كما علق خوانما ليلو، مساعد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء اقتراب كالفن فيليبس لاعب الفريق من الانتقال إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية



