فشل مفاوضات اتحاد جدة مع بديل محمد صلاح

اتحاد جدة، كشفت تقارير صحفية فشل مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع الغاني محمد قدوس، نجم أياكس أمستردام الهولندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن توصل وست هام يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لضم اللاعب الغاني محمد قدوس، وأن قيمة الصفقة ستكون 38 مليون جنيه استرليني (44.5 مليون يورو) بما يشمل الإضافات، حيث سيدفع وست هام 41.5 مليون يورو أولا، بينما يتعلق بقية المبلغ (3 ملايين) بإضافات مرتبطة بالأداء.

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وحسب “سكاي سبورتس” يتواجد تيم ستايدتين المدير التقني لنادي وست هام في بلغاريا مع قدوس، ومن المنتظر أن يطير الثنائي إلى لندن غدا السبت لإجراء الكشف الطبي، قبل توقيع عقد مدته 5 سنوات بين اللاعب والنادي، مع خيار التمديد لعام سادس.

ويمتد عقد محمد قدوس صاحب الـ23 عاما مع أياكس حتى صيف عام 2025، حيث لعب الموسم الماضي مع الفريق الهولندي 42 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

ويلعب محمد قدوس في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وكذلك المهاجم.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات مع الغاني محمد قدوس، نجم أياكس أمستردام الهولندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح، ، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة الماضية، بعد تلقيه عرضًا مغريًا حيث زعمت شبكة "بي إن سبورتس" أمس الخميس أن الفرعون وافق على انتقاله إلى الفريق السعودي، إلا أن يورجن كلوب مدرب ليفربول نفى الأمر مؤكدا بقاء اللاعب في النادي الإنجليزي.

اتحاد جدة يحدد بديل محمد صلاح

وكشفت صحيفة "عكاظ" أن اتحاد جدة بدأ رحلة البحث عن بديل محمد صلاح، حيث اتجه صوب محمد قدوس لاعب أياكس الهولندي، حيث أكدت تقارير أن شركة الاتحاد لكرة القدم أرسلوا خطابًا إلى أياكس، للاستفسار عن إمكانية ضم قدوس خلال الميركاتو الجاري.

وأوضحت الصحيفة: “النادي الهولندي لا يمانع بيع قدوس بشرط الحصول على 40 مليون يورو، تمثل قيمة الشرط الجزائي للاعب، وأنه في حال ضم الاتحاد قدوس أو أي جناح آخر، فإنه سيعير جواو فيليبي جوتا إلى الاتفاق لمدة موسم واحد”.

ويحظى قدوس باهتمام قوي من عدة أندية إنجليزية، في مقدمتها وست هام وتشيلسي وأرسنال، كما ارتبط بالنصر السعودي لكنه تراجع عن إتمام الصفقة لأسباب مالية.

يذكر أن قدوس يقدم مستويات مميزة مع أياكس، إذ أحرز 3 أهداف "هاتريك" في مرمى لودوجوريتس في ذهاب الدور المؤهل إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي، مساء أمس الخميس، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-1.

من ناحية أخرى، أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عدم وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم: لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، إذا وصل العرض سيتم رفضه، محمد صلاح لاعبًا لليفربول وهو ملتزم بنسبة 100%.

بدائل محمد صلاح في ليفربول

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن النجم المصري محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، لكن ليفربول لا زال يقاوم ويصر على بقاء اللاعب.

وتابعت "رغم رفض ليفربول بيع صلاح، لكن الفريق الإنجليزي حدد 3 لاعبين لمحاولة التعاقد مع أحدهم تحسبا لرحيل الفرعون المصري".

وأشارت الصحيفة "ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وفيديريكو كييزا جناح يوفنتوس، خيارات ليفربول لتعويض صلاح".

ونوهت توتو سبورت أن نادي يوفنتوس يقدر لاعبه فيديريكو كييزا بنحو 60 مليون يورو.

وحرصت جماهير اتحاد جدة على مطالبة الإدارة بالتعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن اتحاد جدة يحاول منذ فترة كبيرة التعاقد مع محمد صلاح، بعد ما أصبح مطلبا جماهيريا.

وارتدت جماهير الاتحاد المتواجدة أمس في مدرجات استاد الملك فيصل بن فهد قناعا يحمل صورة محمد صلاح، لتكون رسالة مباشرة للاتحاد أن الفريق يجب أن يتعاقد مع الدولي المصري قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.