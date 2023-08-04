الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

6 صور ترصد حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية

حفل افتتاح مهرجان
حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي، فيتو

انطلقت مساء أمس الخميس، فاعليات افتتاح مهرجان الصيف الدولي للفنون في دورته العشرين بمكتبة الإسكندرية.

وأحيا حفل الافتتاح فريق “مسار إجباري” على المسرح المكشوف بالساحة الخارجية لمكتبة الإسكندرية.

 

فيتو رصدت بعض الصور لحفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي وسط المحافظة.

 

وشهد حفل الافتتاح إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا حيث تخطت أعداد الجمهور الـ 3 آلاف متفرج.


وتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون دورة المهرجان هذا العام خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 1 سبتمبر، باختيار نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا.

 

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ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عدد كبير من الشباب من مختلف محافظات مصر.


ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة، كما يدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم.

 

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