الإثنين 07 أغسطس 2023
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الفنان أحمد مجدي ضيف مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية

الفنان أحمد مجدي
الفنان أحمد مجدي ضيف مهرجان الصيف،فيتو

 شهدت مكتبة الإسكندرية ماستر كلاس بعنوان "علاقة الممثل بالمخرج" قدمه صانع الأفلام والممثل أحمد مجدي، بمشاركة مجموعة من صناع الأفلام والممثلين الشباب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية.

وأكد الفنان أحمد مجدي أن العلاقة بين المخرج والممثل علاقة تكاملية يحتاج كل منهما للآخر لإنجاح العمل، موضحًا أن المخرجين مختلفين فيما بينهم؛ منهم المخرج الأدائي المشغول بالأداء والتمثيل، وآخر يهتم أكثر بالتقنيات، وأخيرًا المخرج الحرفي المنغمس في تجربته الفنية الذي يهتم بكل التفاصيل التي تنتج عمل يعيش لفترة طويلة، وهو النموذج الأقرب إلى قلبه رغم أن العمل معه مجهد مثل المخرج الراحل يوسف شاهين.

وتحدث مجدي عن بدايته الفنية إذ أنه نشأ وسط مجموعة من الفنانين أصدقاء والده المخرج مجدي أحمد علي، ومنذ ذلك الوقت علم أنه سوف يعمل في هذا المجال، وفي عام ٢٠٠٥ بدأ بصناعة أفلام قصيرة ثم انتقل إلى الأفلام الروائية الطويلة، وفي هذه المرحلة كان يعمل في التمثيل.

وأكد مجدي أن الممثل مهم مثل المخرج، رغم ما يردده البعض بأن الفيلم عبارة عن مخرج، لافتًا إلى أهمية الممثل في المسرح، والسيناريو الجيد في المسلسلات، موضحًا أنه يعمل على فيلمه الثاني "الغراب" والذي سيتم تصويره في الإسكندرية.

وأوضح مجدي أن الفنانين والمخرجين لهم سمات مختلفة؛ حيث إن بعضهم لديه روح المحارب، وآخر محب للفن مثل الفنان الراحل نور الشريف، ومنهم ساحر يرغب في لعب شخصيات متنوعة مثل الفنان الراحل أحمد زكي، وهناك الملك القيادي، مشيرًا إلى أنه مهم بالنسبة للممثل والمخرج أن يعرف كل منهم الطرف الآخر يقع ضمن أي شخصية.

وأضاف أن التمثيل في البداية لم يكن له مدارس محددة فالجميع يجري تجارب ويرتجل وذلك في فترة وجود شكسبير، واليوم يوجد أربع مدارس مختلفة، متابعًا أن الممثل هو من يحدد قبل دخوله هذا المجال إما أن يكون هدفه التمثيل أو أن يصبح نجمًا وهناك الممثل الفنان وهو نادر الوجود.

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