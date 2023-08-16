انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بالهناجر غدا، و"رضا" والقومية للفنون يفتتحان الفعاليات

يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي، وذلك فى التاسعة من مساء غد الخميس ١٧ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

حفل افتتاح صيف الإنتاج الثقافي

ويشهد حفل الافتتاح مشاركة من البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال باقة من استعراضات فرقتى "رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية" حيث يقدمان برنامجا متكاملا لأشهر استعراضاتهما معا فى برنامج واحد.

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فرقة رضا للفنون الشعبية

كما تحيى فرقة رضا للفنون الشعبية حفل يوم ١٨و١٩و٢٠ أغسطس، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، وتقدم مجموعة من أجمل استعراضاتها التى يعشقها الجمهور.

أما يوم ٢١ أغسطس، فيعيش الجمهور مع عزف لمجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية، تقدمها فرقة ثنائي العود "دينا عبدالحميد وغسان اليوسف"، وهما أول ثنائى عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر".

فرقة أنغام الشباب

وتحيى فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، وهى إحدى فرق البيت الفنى للفنون الشعبية، الليلة السادسة للبرنامج يوم ٢٢ أغسطس، وتقدم باقة متنوعة من أشهر الأغانى.

حفل رانيا يحيى

أما يوم ٢٣ أغسطس الليلة السابعة للبرنامج، تحيى الحفل عازفة الفلوت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة.

المطرب علي الألفي

كما يحيى المطرب على الألفى وفرقته الموسيقية الليلة الثامنة للبرنامج يوم ٢٤ أغسطس، ويقدم عدد من أشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب فى مصر .

عامر التوني وفرقة المولوية

ويشدو المنشد الدكتور "عامر التونى" وفرقة المولوية، بمجموعة من الأغانى فى حب الله ورسوله، إلى جانب الإنشاد الدينى، وذلك فى الليلة التاسعة للبرنامج يوم ٢٥ أغسطس.

فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، مجموعة من استعراضاتها التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، أيام ٢٦و٢٧و٢٨ أغسطس .

وتحيى الليلة الثالثة عشرة من البرنامج يوم ٢٩ أغسطس، الفنانة "أميرة رضا" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم مجموعة من الأغانى الشهيرة لكبار نجوم الطرب.

وفى الجزء الأول من حفل يوم ٣٠ أغسطس، تشارك فرقة "أكوردونيلا" بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، بعدد من المقطوعات الموسيقية، وتحيى الجزء الثانى من الحفل الفنانة "فاطمة عادل" وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من الأغانى الشهيرة.

ويختتم البرنامج فى الليلة الخامسة عشرة يوم ٣١ أغسطس، بأمسية شعرية غنائية تشارك فيها الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، ويلقى الشاعر محمد بهجت مجموعة من القصائد الشعرية.

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يقدم تلك البرنامج للعام الثالث على التوالى، بعد ما حققه من نجاح جماهيرى خلال فعالياته فى عامى ٢٠٢١و٢٠٢٢، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيها.