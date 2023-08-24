الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ليلى علوي تعتذر عن تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ليلى علوي، فيتو
ليلى علوي، فيتو

اعتذرت الفنانة ليلى علوي عن عدم حضور تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، وذلك بعدما كانت إدارة المهرجان قد كشفت عن تكريمها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية. 

 

اعتذار ليلى علوي 

وجاء في رسالة ليلى علوي لإدارة المهرجان: “الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة العليا القائمين على المهرجان بعد التحية وفائق الاحترام والتقدير، نظرًا لظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب عليها اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيرا”.

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وتابعت ليلى علوي في رسالتها: “ فيبقى المسرح دائما هو البيت الأول للفنان الذي يتلمس منه حب الجمهور المباشر له وتبقى خشبة المسرح لها مكانة خاصة لأي فنان فهي مصدر الطاقة بالنسبة لي الذي اشتقت له كثيرا وحقيقي ممتنة للتقدير ولتواجدي وسط زملائي من الفنانين والصناع في حدث عريق.. جزيل الشكر والتقدير”. 

جدير بالذكر أن الفنانة ليلى علوي قد تعرضت خلال اليومين الماضيين لهجوم كبير من عدد من المسرحيين والنقاد وذلك عقب اختيارها لتكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الثلاثين، معللين ذلك بأن مسيرتها المسرحية ضعيفة "على حد وصفهم"، ولا تستحق التكريم.


 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وتنعقد فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل، ويقام حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

عرض فني باستخدام الذكاء الصناعي في حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي (صور)

19 عرضا في الدورة الثلاثين بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

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مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الفنانة ليلى علوي ليلي علوي القاهرة للمسرح التجريبي

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