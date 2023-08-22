6 إصدارات ضمن مطبوعات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين

أعلن الدكتور محمد محمد سمير عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين عن قائمة الكتب والإصدارات المقرر صدورها في الدورة الجديدة، والمقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل على مسارح القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمقام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وكوكبة من المسرحيين والنقاد.

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إصدارات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وكشف "الخطيب" عن أن المهرجان سوف يصدر 6 عناوين خلال الدورة الثلاثين، تتنوع ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، هي: "الفنون الأدائية والشتات العربي في أوروبا" تأليف د. عمر فرتات، و"تمثيلات الهجنة الثقافية في المسرح" تأليف د. شيماء مكرم، و"الأدائية" تأليف ايريكا فيشر ليشته وترجمة د. مروة مهدي عبيدو، و"فن المسرح" تأليف جيمس هاملتون ترجمة: أحمد عبد الفتاح، كما يصدر المهرجان أيضا كتاب "مهرجان أبو الهول (أول مهرجان ميتافيرس في العالم)" تأليف هايل على المذابي، وكتاب "نظرية الدراماتورجيا" تأليف جانيك زاتوفسكي وترجمة أحمد عبد الفتاح.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهى.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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