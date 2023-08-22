الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

6 إصدارات ضمن مطبوعات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين

مهرجان القاهرة للمسرح
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

أعلن الدكتور محمد محمد سمير عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين عن قائمة الكتب والإصدارات المقرر صدورها في الدورة الجديدة، والمقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل على مسارح القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمقام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وكوكبة من المسرحيين والنقاد.

Advertisements

 

إصدارات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

 

وكشف "الخطيب" عن أن المهرجان سوف يصدر 6 عناوين خلال الدورة الثلاثين، تتنوع ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، هي: "الفنون الأدائية والشتات العربي في أوروبا" تأليف د. عمر فرتات، و"تمثيلات الهجنة الثقافية في المسرح" تأليف د. شيماء مكرم، و"الأدائية" تأليف ايريكا فيشر ليشته وترجمة د. مروة مهدي عبيدو، و"فن المسرح" تأليف جيمس هاملتون ترجمة: أحمد عبد الفتاح، كما يصدر المهرجان أيضا كتاب "مهرجان أبو الهول (أول مهرجان ميتافيرس في العالم)" تأليف هايل على المذابي، وكتاب "نظرية الدراماتورجيا" تأليف جانيك زاتوفسكي وترجمة أحمد عبد الفتاح.

 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهى.

 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مهرجان المسرح التجريبي عروض مهرجان المسرح التجريبي وزارة الثقافة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

محمد القس عن ترشيحه لجوائز مهرجان الدراما: شرف لي

الأكثر قراءة

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، تنسيق تمريض 2023

بعد رحيل مرتضى منصور، هشام يكن يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

طوارئ في مترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة متحور كورونا الجديد EG.5

بدأ بتبرعات 300 مليون جنيه، صندوق مالي جديد مخصص لحل أزمات الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية