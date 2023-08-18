الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بعروض فرقتي رضا والقومية للفنون (صور)

فرقتي رضا والقومية
فرقتي رضا والقومية للفنون، فيتو

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا". 

وشهدت الليلة الأولى لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي، تفاعلا جماهيريا كبيرا لاستعراضات فرقتي "رضا للفنون الشعبية" و"القومية للفنون الشعبية" وهما من أعرق الفرقة الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي. 

Advertisements

فرقة رضا للفنون الشعبية 

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من روائع استعراضات رائد الفن الشعبى الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة، منها " حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، غريب الدار، الكرنبة، النوبة". 

الفرقة القومية للفنون الشعبية 

كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، باقة متنوعة من أجمل وأروع استعراضاتها التي اشتهرت بها طوال تاريخها الفني، منها " الموشح، المانبوطى، الحجالة، أم الخلول، دبكة المجوز". 

حفلات فرقة رضا المقبلة 

ومن المقرر أن تحيى فرقة "رضا" الحفلات الثلاثة المقبلة، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم وغد وبعد غد الموافق ١٨و١٩و٢٠ أغسطس الجارى، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيها. 

انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بالهناجر غدا، و"رضا" والقومية للفنون يفتتحان الفعاليات

تعرف على فعاليات برنامج إجازة سعيدة في سينما الهناجر، اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرقة رضا للفنون الشعبية الفرقة القومية للفنون الشعبية صيف الانتاج الثقافي مسرح ساحة الهناجر الانتاج الثقافي

مواد متعلقة

انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بالهناجر غدا، و"رضا" والقومية للفنون يفتتحان الفعاليات

الدنيا لما تضحك، يختتم مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح بمركز الهناجر (صور)

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

أمام باب المسجد، أول فيديو يوثق جريمة مقتل الشيخ موسى في الوايلي

شاهد عيان عن مقتل مسن الطالبية: بيساعد المحتاجين وتصرف غريب من المتهم حال انبعاث الرائحة

أخبار مصر: وفاة رئيس محكمة بشكل مفاجئ، راتب ضخم من الشباب السعودي لـ زيزو والزمالك يرد، تسريح ضابط عراقي بعد مشهد مع زوجته

تكليفات رئاسية وقرارات جمهورية ورسائل طمأنة للمصريين

بعد أزمة صورة أحمد زويل، كزبرة يستجيب لقرار مصطفى كامل ويتخذ هذا الإجراء

إصابة 47 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح (صور)

ننشر موعد ومكان احتفالية تكريم الأهلي لفرقه الرياضية

Advertisements

منوعات

المزيد

لعبة البادل البديل الجديد للتنس، واللاعبون: سهلة ولجميع الفئات (فيديو)

وريثة عرش إسبانيا تبدأ في أداء الخدمة العسكرية (صور)

فيديوهات عائلة زيزو تجتاح السوشيال ميديا وتجذب ملايين المتابعين رغم عدم حصولهم على أرباح

تسببت في ترحيل المهاجرين من بريطانيا، اكتشاف سر البكتيريا الغامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 18-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

الإفتاء توضح حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد لضرورة ضيق المكان

المزيد
الجريدة الرسمية