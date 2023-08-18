انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بعروض فرقتي رضا والقومية للفنون (صور)
انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".
وشهدت الليلة الأولى لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي، تفاعلا جماهيريا كبيرا لاستعراضات فرقتي "رضا للفنون الشعبية" و"القومية للفنون الشعبية" وهما من أعرق الفرقة الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.
فرقة رضا للفنون الشعبية
وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من روائع استعراضات رائد الفن الشعبى الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة، منها " حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، غريب الدار، الكرنبة، النوبة".
الفرقة القومية للفنون الشعبية
كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، باقة متنوعة من أجمل وأروع استعراضاتها التي اشتهرت بها طوال تاريخها الفني، منها " الموشح، المانبوطى، الحجالة، أم الخلول، دبكة المجوز".
حفلات فرقة رضا المقبلة
ومن المقرر أن تحيى فرقة "رضا" الحفلات الثلاثة المقبلة، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم وغد وبعد غد الموافق ١٨و١٩و٢٠ أغسطس الجارى، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيها.
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