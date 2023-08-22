مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. 45 حفلا × 14 يوما.. مدحت صالح يفتتح الحفلات وعمر خيرت فى الختام.. التفاصيل الكاملة للدورة الـ31

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023، تنطلق فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، فى الثامنة مساء يوم الجمعة 25 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

جدول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

يشارك فى الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023، عدد كبير من الفنانين، حيث المهرجان فى دورته الحالية 11 حفلا غنائيا لكبار النجوم، إضافة إلى حفلات موسيقية طربية لفرق الأوركسترا والكورال.

يصل حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء إلى 45 حفلا، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى الأول فى الساعة الثامنة مساء أما الثانى يكون فى الساعة العاشرة مساء، هذا إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول، كما تم وضع 5000 مقعد لضيوف المهرجان،إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور.

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ويفتتح النجم مدحت صالح والفنانة فايا يونان أولى حفلات المهرجان، كما يختتم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاته.

مواعيد حفلات نجوم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 31

تأتي مواعيد حفلات نجوم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31 والذى تتواصل فعالياته على مدار 14 يوما وحتى 7 سبتمبر كالتالى:

الجمعة 25 أغسطس: فايا يونان - مدحت صالح

السبت 26 أغسطس: فريق وسط البلد

الأحد 27 أغسطس: نادية مصطفى – هاني شاكر

الأثنين 28 أغسطس: سيمون – هشام عباس

الثلاثاء 29 أغسطس: مصطفى حجاج

الأربعاء 30 أغسطس: أحمد جمال

الخميس 31 أغسطس: علي الحجار

الجمعة 1 سبتمبر: نسمة عبد العزيز – عزيز مرقة

السبت 2 سبتمبر: سعيد الأرتيست – وليد توفيق

الأحد 3 سبتمبر: هشام خرما – غالية بن على

الأثنين 4 سبتمبر: المنشد أحمد العمرى – الشيخ ياسين التهامى

الثلاثاء 5 سبتمبر: محمد محسن

الأربعاء 6 سبتمبر: نسمة محجوب – لينا شاماميان

الخميس 7 سبتمبر: عمر خيرت.

أسعار تذاكر مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وأعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عن الأسعار الجديدة لتذاكر حضور حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، على أنه سيتم بيع تذاكر مهرجان القلعة من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناء للأطفال.

بث حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

وكشفت دار الأوبرا المصرية عن الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة في شبكة قنوات الحياة لنقل فعاليات وحفلات الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023 والذى تتواصل فعالياته على مدار 14 يوما، حيث ستعرض يوميا فى بث مباشر على قناة الحياة وحتى نهاية المهرجان.

أرقام وأحداث فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وشهد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء منذ ميلاده فى عام 1990، تطورا عام بعد آخر، بالإضافة إلى المشاركات العربية والدولية.

فعادة تقيم دار الأوبرا مهرجان القلعة للموسيقى والغناء خلال فترة الصيف وخصوصا فى منتصف شهر أغسطس، أيضا تتواصل عدد أيام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء من 12 يوما وحتى 15 يوميا، إلا أنه وصلت ليالي المهرجان لـ 18 يوما مرة واحدة وهى الدورة الـ 2022 حيث وصل عدد حفلات المهرجان لـ 42 حفلا.

أما الدورة الحالية الـ31 فيصل عدد حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء إلى 45 حفلا خلال 14 يوما.

ويفتح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أبوابه لاستقبال الجمهور يوميا من الساعة السادسة مساء طوال أيام المهرجان، على أن ينطلق الحفل الأول فى الساعة الثامنة مساء والثانى فى العاشرة مساء.

أيضا تقوم دار الأوبرا بتقليد سنوي لتقديم معانى الوفاء والعرفان بتكريم عدد من الشخصيات التى ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، فقد كرمت العام الماضي دورة 2022، 9 شخصيات هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغنى الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائى الكبير إبراهيم عبد الفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويدة عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال وممدوح مختار بإدارة التجهيزات الفنية.

أيضا اكتسب مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الصفة الدولية فى دورته الـ 27 عام 2018.

المشاركون فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتميزت دورات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء باستقطاب العديد من نجوم الموسيقى والغناء العربي والفرق الأجنبية على مدار تاريخها، حيث يتم تقوم إدارة البيت الفنى بدار الأوبرا باختيار أفضل الفرق المتقدمة للمشاركة والتى تتناسب مع كافة الأذواق والألوان الغنائية والموسيقية الإبداعية الجادة التى تتوافق مع خطط تحقيق العدالة الثقافية وتساهم فى تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان.

ومن أشهر النجوم الذين شاركوا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء على مدار دوراته السابقة، هم الفنان علي الحجار، مروة ناجى، مدحت صالح، هشام عباس، نوال الزغبي، هانى شاكر، مجد القاسم، نسمة محجوب، محمد محسن، خالد سليم، إيمان البحر درويش، لؤي، إيهاب توفيق، نادية مصطفى، أحمد سعد، عزة بلبع، محمد الحلو،والشيخ ياسين التهامى، فتحى سلامة، غالية بن علي، سعيد أرتيست، نسمة عبد العزيز، الشيخ زين محمود، مصطفى حجاج، لينا شاماميان، تانيا قسيس، عمر خيرت وغيرهم.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

وتفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الثامنة من مساء الجمعة 25 أغسطس الجاري، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدُولي للموسيقى والغناء، والذي يستمر حتى الخميس 7 سبتمبر 2023، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، يمثل أحد خطوات الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، بوصول المنتج الثقافي إلى كافة فئات المجتمع، إلى جانب تقديم الفنون الجادة التي تُساهم في الحفاظ على الهوية"، وأكدت أن المهرجان يضم نخبة مختارة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الفرق الموسيقية والغنائية، حيث يشهد المهرجان إقامة 45 حفلًا فنيًا.

وشددت وزيرة الثقافة، على أن الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تستهدفان توفير سُبل الدعم اللازمة لخروج المهرجان بالشكل الذي يليق بتاريخه وعشاقه ومحبيه.