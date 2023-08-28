حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

حكم قول رزق الهبل على المجانين، يتساءل البعض عن حكم ترديد المثل الشعبي رزق الهبل على المجانين وهل فيها إهانة لقدسية الله تعالى وانتقاصا لقدرته عز وجل.



حكم قول رزق الهبل على المجانين

الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، قال إن المصريين يرددون جملة « رزق الهبل على المجانين» وهذا لتعلقهم الشديد بلطف الله تعالى وكرمه بهم.



وتابع «الوردانى» في تصريحات صحفية أن عوام المصريين عندما يرددون هذه الجملة هم يؤكدون للناس مدى ثقتهم فى خالقهم الذى يرزقهم حتى وإن كان الشخص ليس لديه عقل ليكسب قوت يومه فإن جميع الحسابات تسقط أمام حكمة الله تعالى وسعة خزائنه، مستشهدا بقوله تعالى: « إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

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الإفتاء، فيتو



وأوضح أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أنه ليس معنى «رزق الهبل على المجانين» أن الإنسان هو الذى يرزق غيره وإنما جعله الله تعالى سببا ليكون رزقا للآخرين.



هل قول رزق الهبل حرام

الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، كان له رأي آخر حيث يرى أن مقولة “رزق الهبل على المجانين” تعتبر سوء أدب مع الله، لأن الرازق هو الله.

وأضاف عزام” خلال برنامج “الحياة أخلاق” المُذاع عبر شاشة “المحور”، أن رزق العباد على المعبود الذي يرزق من يشاء بغير حساب ويرزق من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل، مستدلا بقول الله تعالى في سورة هود: “وما من دابة في الأرض إلاَّ على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلٌّ في كتاب مبين”.

تابع: “اوعى تقول رزق الهبل على المجانين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله هو الرزاق يرزق من يشاء بغير حساب، ربنا إللي بيرزق فمينفعش نقول رزق الهبل على المجانين، رزق العباد على المعبود”.

روى الشيخ يسري أن الإمام حسن البصري كان جالسا يتناول الطعام مع طلابه وجائه قط أخذ لقمة وذهب ثم عاد مرة آخرى، فتعجب البصري وذهب أحد طلابه ليعرف أين يضع القط أكله فوجد أنه يُطعم قط آخر فاقد البصر، فقال الإمام حسن البصري: “سبحان الله حيوان بهيم ساق الله رزقه على يد حيوان بهيم، فكيف بمن عبد ووحد الله، ألا يرزقه الله”.



حكم المثل الشعبي رزق الهبل

ويرى أحد المفكرين أن من أسماء الله تعالى الرازق، ومن مقتضيات الإيمان بالربوبية الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو الرازق والخالق والمحيي والمميت والمعز والمذل والقادر على كل شيء.

قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) سورة الذاريات:58.- فقول عبارة ( رزق الهبل على المجانين ) المتداول بين بعض فئات المجتمع هذا القول لا يجوز شرعًا وخاطئ، فالرزاق هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولا أحد يملك لنفسه ولا لغيره رزقًا ولا نفعًا ولاموتًا ولا نشورًا،

- فالرزق بيد الله وحده سبحانه وتعالى يقسمه لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) سورة الشورى(12)

- وله حكمة تعالى في بسط الرزق على فلان، وتقديره على غيره.