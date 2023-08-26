السبت 26 أغسطس 2023
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دين ودنيا

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

أحكام دفن الميت،
أحكام دفن الميت، فيتو

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم عدم تنفيذ وصية الميت بالمكان الذي كتبه في وصيته؟

حكم تنفيذ وصية الميت 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "وصت إبنها إنها تدفن فى المكان ده، هل الوصية واجبة التنفيذ، لا ليست واجبة التنفيذ، افرضت إن الوصية دي فيها مشقة على اللي هينفذوها".

وأوضح: "افرض واحدة وصت إنها تدفن في أسوان وماتت فى القاهرة، والجو حر، نعمل إيه، فى مشقة كبيرة على الناس، لا تدفن فى المكان الذى توفيت فيه، ولا فى أى ذنب أو إثم على أحد".
 

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وفي سياق متصل ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: هل يلزم وصية الميت في الدفن بمكان معين"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

ينبغي أن يدفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان فلا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية، لكن يستحب لهم الالتزام بها، وهذا هو المفتى به.

قال الإمام أبو البقاء الدميري في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (3/ 59): [وإذا أوصى أن يدفن في المقبرة الفلانية.. أفتى القفال بأنه كما لو أوصى أن يصلي عليه فلان لا يلزم الورثة امتثال ذلك، لكن يستحب] اهـ.

مشاكل نفسية وصحية

وفي سياق متصل أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تعاني عدة مشاكل نفسية وصحية، وأحد الأشخاص أبلغها إنها مسحورة وتريد أن تعرف ماذا تعمل حال معرفتها إنها مسحورة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوراه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "الكلام انتشر عن السحر، وفى من يستغلون حاجة الناس، مما يفتح باب الدجل والشعوذة، مفيش حاجة اسمها مسحورة،  الإنسان يتوكل على الله ويذكر الله، ويقرأ سورة البقرة والمعوذتين، كل هذا يطرد الشياطين".

واستكمل: "الإنسان يرقى نفسه، بلاش تروح لحد عشان يرقيك، فى ناس بيمتهنوا هذا ويستغلون مالهم وأعراضهم، والباب ده فى شر كبير وبه أشياء عجيبة، ولا أريد أن افسر أكثر من كده، كل ده عشان لا نلجأ إلى الله بالدعاء ارفعوا أيديكم بالدعاء يبطل كل سحر وشر".

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