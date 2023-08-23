ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول صلاة الإمام وهو جالس، والمأمومون وقوف؟.

حكم صلاة الإمام وهو جالس

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "صلاة الجالس وخلفه من يصلى ركوعا وسجودا، فالفقهاء اختلفوا فى هذه المسألة، ففيه مذاهب رأت أن الإمام لازم يكون على أتم هيئة فى الصلاة، وبالتالى لو أنا إمام وغير قادر على السجود والركوع والوقوف، يبقى لازم أقدم القادر على هذا، حتى لا تكون صلاة الناس ضعيفة، وبالتالى لا تصح الصلاة، أن تبنى صلاة المأمونين على الإمام".

Advertisements



وتابع: "فى مذهب فقهى، اعتبر إنه يجوز إنه يبينى صلاة المأمونين على الإمام، وبالتالى اعتبر إن الصلاة صحيحة، خاصة فى صلاة الإمام الراتب المعي من الأوقاف، فى حالة مرض أو ما أقعده، فالصلاة صحيحة حتى ولو هو جالس وهم واقفون خلفه، وهنا لابد من الأخذ بهذا المذهب".

شروط قصر الصلاة



وفي سياق متصل أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، مفاداه إنه يسافر مسافة أكثر من 85 كيلو، فهل يجوز له جمع الصلوات الخمس أم يجمع صلاتين مع بعض؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "هو مسافر مسافة أكثر من 85 كيلو يبقى كده مباح له القصر، أى إنسان مسافر بيكون عنده رخصتين، يمكن أن يستخدم واحدة أو الاثنين معا، أو لا يتسخدمهما، أولهما جمع الصلاة وهو الظهر والعصر، بدون قصر، والثانى ممكن أجمعهما واقصر بيكونوا ركتين وركعتين".

واستكمل: "لو هيسافر لمدة أكثر من 3 أيام، أو مجموع أيام الرحلة 5 أيام، له الجمع والقصر، لا يوجد مانع أو إشكال، ويمكن ألا يستخدم الرخصيتين ويصلى الصلاة فى وقتها"



ما حكم نسيان ركعة أثناء الصلاة

كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعى "أميرة"، حول حكم نسيان ركعة أثناء الصلاة، وماذا تفعل حال وجود شكوك لديها حول نسيانها ركعة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "يختلف الأمر باختلاف حال الإنسان، يعنى لو الإنسان مبتلى بالتردد والشكوك الكثيرة، فى هذه الحالة لا يزيد ركعات، ولا يسجد للسهو، وإنما يبنى على الأكثر من هذا وهو أن الصلاة صحيحة".



وتابع: "لو هو غير متردد وغير شاك، فهنا يرجع الأمر هل هو ما زال فى موضوع الصلاة، لو تذكر وهو قريب عهد بالصلاة، عليه الاتنيان بالركن الذى تركه، يعنى لو ركعة يصليها، وهيقول التحيات، ثم يسجد للسهو ويسلم، لكن لو تذكر وقد طال الوقت يبقى فى هذه الحالة يعيد الصلاة".