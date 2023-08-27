رجل أعمال كلمة السر، تفاصيل اجتماع اللجنة الثلاثية مع زيزو وفتوح

نادي الزمالك ، قال مصدر داخل نادي الزمالك إن اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء عقدت اجتماعا مع ثنائي الفريق، أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي جمع اللجنة الثلاثية الثنائي فتوح وزيزو، حضره رجل أعمال محب لنادي الزمالك.

مصير الثنائي مع الزمالك

وأضاف المصدر أن خلال الجلسة تم التحدث عن مصير الثنائي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح لا يمانع في تجديد عقده مع الزمالك بشرط الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تصل لـ 7.5 مليون جنيه.

وقال المصدر إنه بالفعل تم دفع جزء لأحمد فتوح خلال الجلسة وهو 2 مليون جنيه، عن طريق رجل الأعمال؛ مما أسعد اللاعب، ووعد اللجنة بالتجديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يسعى للاستمرار مع الزمالك لأطول فترة ممكنة بشرط تنفيذ طلباته، وهي الحصول على المستحقات المتأخرة وتقديره ماديا.

العروض التي تلقاها زيزو

وتابع المصدر: “كما تحدثت اللجنة الثلاثية مع أحمد سيد زيزو بشأن العروض التي تلقاها في الفترة المقبلة”.

وتابع المصدر أن اللجنة الثلاثية أكدت لزيزو أن النادي لن يستغنى عنه في الوقت الحالي لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر حديثه أن زيزو استلم 2 مليون جنيه أيضا مثل فتوح من مستحقاته المتأخرة وقام بدفعها رجل الأعمال المحب للزمالك أيضا.

حازم إمام يتحدث عن أزمة وقف القيد

ومن ناحية أخرى، تحدث حازم إمام عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق، عن آخر الأخبار داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: "في الوقت الحالي يتم تجميع غرامة الزمالك وخلال أسبوع من الممكن أن يتم دفعها لسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وعند سؤاله عن الانتقادات التي يتلقاها لعدم دعمه للزمالك قال: "ليس شرطًا أن أكشف عن كل أمر أقوم به لصالح الزمالك فأنا لا أحب الشو".

وأشار إلى أن رئاسة نادي الزمالك مهمة صعبة خاصة في الوقت الحالي بسبب الظروف التي يمر بها النادي لكن رغم صعوبة الوضع الحالي إلا أنني متفائل بتجاوز الزمالك تلك الأزمات.

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وأتم حديثه: "الزمالك قدم أداءً قويًّا في البطولة العربية ولو كان تجاوز دور المجموعات كان من الممكن أن يحصد البطولة".

ومن ناحية أخرى، أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.

أحمد حسام ميدو

من ناحية أخرى تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن آخر التطورات والأخبار داخل القلعة البيضاء.

وقال أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على تويتر: “‏جماهير ‎الزمالك العظيمة احذروا حرب اللجان دلوقتِ وقت صعب محتاج تظافر الجميع”.

وأضاف: "النادي بخير وإن شاء الله قطاع الناشئين مسافر يوم الإثنين معسكر إلى الإسماعيلية ويوم الثلاثاء مباريات ودية مع ‎الدراويش".

وقال: “أوسوريو امبارح عقد جلسة مع الكبار وسيتم صرف مرتبه بالكامل اليوم الأحد إن شاء الله.. والفريق الأول من يوم ٢٨ يبدأ القياسات البدنية والطبية ومن يوم واحد في الشهر بداية فترة الإعداد”.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافي يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني، أن اللاعب تعافى من الإصابة وسيشارك في التدريبات مع الفريق فى أول تجمع يوم 1 سبتمبر المقبل.