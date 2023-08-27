مختار مختار: كانت لدي تحفظات على صفقة إمام عاشور

أكد مختار مختار، نجم الأهلي السابق، أنه كان لديه تحفظ على صفقة إمام عاشور للفريق الأحمر.



وقال مختار في تصريحات تليفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "كان لديَّ تحفظ على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور بالرغم من أنه إضافة قوية للفريق ولاعب مميز".

تصرفات إمام عاشور

وتابع: "تحفظي على صفقة إمام عاشور سببه بعض التصرفات التي حدثت قبل إتمام التعاقد مع اللاعب".

وأتم: "الآن أنا أدعم إمام عاشور وأتمنى له التوفيق مع الأهلي لأن نجاحه مع الفريق هو نجاح للنادي بكافة مؤسساته".

وينتظر النادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر المقبل، ولكن هناك أزمة في مواعيد مباريات المارد الأحمر، حيث حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات ذهاب الدور الـ32 في الفترة من 15: 17 سبتمبر المقبل نفس موعد مباراة نهائي السوبر الأفريقي.

تضارب مواعيد المباريات

وبسبب تضارب مواعيد المباريات من المنتظر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن تأجيل مباراة الأهلي في دور الـ32 المقبلة.

وأصبح فريق الأهلي في أزمة، هل يخوض النادي الأهلي مباراة السوبر بدون مهاجم بعد اقتراب نهاية المدة المحددة لإرسال النادي الأهلي القائمة الخاصة به لمباراة النهائي.

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تفاصيل مران الأهلي

وشهد مران الأهلي الأول مشاركة الوجوه الجديد المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق وهي إمام عاشور لاعب الزمالك الأسبق وميتلاند السابق، بالإضافة إلى المغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي كما شارك لأول مرة كريم نيدفيد العائد من الإعارة بصفوف نادي فيوتشر.

كما تواجد في مران الأهلي للمرة الأولى أيضًا الأرجنتيني كارلوس بيرينجيز المدرب العام الجديد بالأهلي والذي جاء باختيار مارسيل كولر لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليًّا وقاريًّا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرًا فنيًا

كارلوس بيرنجير: مدربًا

هارالد جامبيرلي: مدربًا

سامى قمصان: مدربًا

ميشيل يانكون: مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكاري: محلل أداء

اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارًا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبًا وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلى خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.