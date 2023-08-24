الابتسامة لا تفارق وجهه، كولر يظهر ضاحكا في تدريبات الأهلي (صور)

ظهر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر مبتسما كعادته وهذه المرة في المران الأول للفريق استعدادا لبداية الموسم الجديد، وعاد كولر للتدريبات بعد إجازة قضاها لمدة 3 أسابيع في سويسرا.

واعتادت جماهير النادي الأهلي على ابتسامة مارسيل كولر ومواقفه الكوميدية التي لا تنتهي، بالأمس في حفل الموسم الذهبي ظهر في لقطة كوميدية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتتوالى مواقفه المضحكة.

وخاض النادي الأهلي مرانه الأول استعدادا لبداية الموسم الجديد، حيث عاد لاعبو المارد الأحمر للتدريبات بعد إجازة دامت 3 أسابيع، وينتظر الأهلي تحديات كثيرة في الموسم المقبل أبرزها كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي الذي يشارك الفريق فيه للمرة الأولى في تاريخه.

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تفاصيل المران الأول للنادي الأهلي

بدأ المران بالجري لكل العناصر ومن ثم تمرينات خاصة باللياقة البدنية.

طلب السويسري كولر من إمام عاشور ورضا سليم الجري بشكل منفرد، وطلب من كريم نيدفيد وصلاح محسن التواجد في التدريبات الجماعية مع باقي الفريق.

شهد المران وجود أكرم توفيق وكريم فؤاد في التدريبات الجماعية بعد عودتهم من الإصابة، وتواجد العناصر الشابة مثل كوكا ورأفت خليل.

وتواجد كارلوس بيرنيجير مساعد كولر الجديد في المران للمرة الأولى، وكذلك خالد بيبو مدير الكرة الجديد.

كما ظهرت معدات التدريب الحديثة لأول مرة في مران الأهلي.

حيث شهد المران تواجد العناصر المنضمة حديثا لصفوف النادي الأهلي أبرزها رضا سليم، امام عاشور وجميع العناصر الجديدة، كما ظهر في مران اليوم كارلوس بيرنجير مساعد كولر الجديد.

وطلب كولر المدير الفني للنادي الأهلي من كريم نيدفيد العائد من جديد للفريق التواجد في التدريبات الجماعية، بينما تدرب باقي الصفقات الجديدة بشكل منفرد طوال المران.

ومن المنتظر سفر بعثة النادي الأهلي نهاية الشهر الجاري لخوض معسكر في النمسا، وتواجد في مران اليوم الكابتن خالد بيبو مدير الكرة الجديد الذي أتي خلفا للكابتن سيد عبدالحفيظ.

الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرا فنيا

كارلوس بيرنجير: مدربا

هارالد جامبيرلي: مدربا

سامى قمصان: مدربا

ميشيل يانكون: مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.