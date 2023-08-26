أخبار مصر اليوم.. السيسي يتابع جهود تعميق التصنيع المحلي، وتعرف على تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

وجه الرئيس السيسي اليوم بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب.

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية.

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الانتخابات الرئاسية، قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تصورًا لدى الهيئة بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد استيفاء الأعمال والبرامج اللوجستية.

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إن بروتوكول علاج كورونا لم يتم تحديثه منذ فترة، لأنه لا يزال فعالًا بشكل قوي ضد كل المتحورات الجديدة، بما فيها المتحور الجديد، كما أنه اَمن علي صحة المريض.

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: الوضع الصحي بالنسبة لكورونا في مصر مطمئن ومستقر ولا توجد حالات أو إصابات شديدة.

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي، حيث أكد أن صور الأقمار الاصطناعية الحديثة لموقع السد، أظهرت مستوى البحيرة أمام السد والممر الأوسط اقترب من الوصول إلى منسوب الممر الأوسط الذي يتضح أنه حوالي 620 - 621 مترًا فوق سطح البحر، ولم يصل إلى 625 م الحد الأقصى للتوقعات.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.