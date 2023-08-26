السبت 26 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

المستشار أحمد فهمي: دعوة تجمع البريكس لمصر تتويج لمجهودات 9 سنوات من النمو والجهد والتنمية والتخطيط المحكم.. مصر تمثل قوة إقليمية مستقلة قادرة على إقامة علاقات تتسم بالتكافؤ والندية

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،فيتو

قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية إن دعوة تجمع بريكس لمصر هى تتويج لـ ٩ سنوات من النمو والجهد والتنمية والتخطيط المحكم للوصول لغايات ونتائج  تتمثل فى بناء اقتصاد قوى ومتنام وقادر رغم صعوبات كثيرة جدا ومتعددة كصعوبات واجهتها الدولة المصرية فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤ ثم صعوبات إقليمية متعددة ثم صعوبات دولية منذ عام ٢٠٢٠.

متحدث الرئاسة: لم يتوقف الاقتصاد المصرى عن النمو خلال  تلك السنوات وحقق نموا ايجابيا

ورغم كل ذلك لم يتوقف الاقتصاد المصرى عن النمو خلال  تلك السنوات وحقق نموا ايجابيا واستطاع الاقتصاد توليد فرص عمل متعددة بلا توقف خلال هذه السنوات ولم يقل النمو عن ٤٪ تقريبا..

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المستشار أحمد فهمي: مصر تمثل قوة إقليمية مستقلة قادرة على إقامة علاقات تتسم بالتكافؤ والندية

وأشار المتحدث الرئاسى في تصريحاته لصحيفة أخبار اليوم إلى أن تنوع العلاقات بين مصر ودول العالم سواء فى الغرب أو الشرق هو مبدأ وخط أساسى للدولة المصرية فى التعامل خارجيا فمصر تمثل قوة إقليمية مستقلة قادرة على إقامة علاقات تتسم بالتكافؤ والندية مع جميع العالم فهذه الدعوة هى تتويج لكل ما سبق وتمثل فرصة جيدة للاقتصاد المصرى وكافة الدول الأعضاء لإعلاء مصالح دول الجنوب العالمي والدول النامية.

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الاقتصاد المصري المستشار الدكتور أحمد فهمي تجمع بريكس متحدث الرئاسة

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