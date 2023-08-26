شراقي يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي، حيث أكد أن صور الأقمار الاصطناعية الحديثة لموقع السد، أظهرت مستوى البحيرة أمام السد والممر الأوسط اقترب من الوصول إلى منسوب الممر الأوسط الذي يتضح أنه حوالي 620 - 621 مترًا فوق سطح البحر، ولم يصل إلى 625 م الحد الأقصى للتوقعات.



وأوضح "شراقي" في تدوينة عبر صفحته على فيس بوك، أنه خلال عدة أيام سوف ينتهى التخزين عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط وقبل نهاية أغسطس الجاري بتخزين حوالى 19 مليار م3 بالإضافة إلى 17 مليار م3 هى إجمالي التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3.

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منسوب المياه أمام سد النهضة الإثيوبي، المصدر: صفحة الدكتور عباس شراقي، فيتو

وأكد أن معدل الأمطار فى حوض النيل الأزرق حول معدله الطبيعي بمتوسط 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس، وسوف ينخفض الأيام القادمة إلى متوسط 400 مليون م3/يوم حتى نهاية سبتمبر، وأن السودان سيستقبل الفيضان هذا العام من النيل الأزرق بعد تأخير دام شهرين كاملين تسبب التأخير خلالهما في اضطراب مواعيد الزراعة المعتادة في السودان.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عباس شراقي،كان قد حذر في وقت سابق من معامل أمان سد النهضة، وذلك بعد الوصول للمليار الخامس عشر في الملء الرابع لسد النهضة، ووصول منسوب بحيرة السد إلى 617 مترًا فوق سطح البحر، كما أن مياه السد غطت ثلث سد السرج.

وعن سد النهضة، أشار الدكتور عباس شراقي إلى الانهيارات المتكررة لعدد من السدود في إثيوبيا، والتي نفذتها نفس الشركة التي تتولى بناء سد النهضة حاليًّا "سالينى الايطالية"، مؤكدًا أن انهيار سد النهضة سيكون طوفانًا على السودان، يشبه تسونامى اليابان 2011، في تدميره للسدود السودانية الثلاثة وجميع المدن والقرى على طول النيل الأزرق والرئيسى حتى أسوان.



وقال خبير الموارد المائية عباس شرقي، عن تطورات سد النهضة: "المليار الخامس عشر من التخزين الرابع في سد النهضة، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى 617 مترًا فوق سطح البحر بعد تخزين حوالي 15 مليار م3 كتخزين رابع الذى بدأ 14 يوليو الماضى، ليصبح إجمالى التخزين حوالى 32 مليار م3".

وتابع الدكتور عباس شراقي تعليقه على تطورات الملء الرابع لسد النهضة قائلًا: "من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى أوائل سبتمبر عند منسوب 621 م، وقد يمتد إلى منتصف سبتمبر في حالة منسوب 625 م، وتتراوح كمية التخزين بين 20 - 24 مليار م3".

وأضاف الدكتور عباس شراقي "تغطى مياه بحيرة سد النهضة ثلث سد السرج حتى 22 أغسطس 2023, والذي يرتفع 50 مترًا عن أرضية الوادى ومن المتوقع أن تصل المياه إلى منتصفه بنهاية التخزين الرابع عند منسوب 625 م".

الانهيارات المتكررة لسدود إثيوبيا

كما كشف شراقي عن معامل أمان سد النهضة، بعد المبالغة في سعة تخزين السد، وخاصة بعد التأكيد أن سعد السد 11 مليار متر مكعب، وهدف إثيوبيا وصول سعة السد إلى 74 مليار متر مكعب.

وأعاد الدكتور عباس شراقي التحذير من سعة تخزين سد النهضة، فقال: "مشروع جيبا 2 على نهر أومو فى إثيوبيا ليس ببعيد، حيث انهار بعد افتتاحه بعشرة أيام فى يناير 2010 ومرتين قبل الافتتاح، والشركة التي نفذته هي نفس الشركة التي تتولى بناء سد النهضة حاليًا "سالينى الإيطالية".