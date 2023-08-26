رئيس مكافحة كورونا: هناك نشاط للفيروسات ونطالب المواطنين بالحذر العقلاني

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: الوضع الصحي بالنسبة لكورونا في مصر مطمئن ومستقر ولا توجد حالات أو إصابات شديدة.



الدواء الآمن

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: لا يوجد دواء آمن بنسبة 100% والطبيب المختص يجب أن يتابع حالة المريض بشكل دقيق حتى يتم صرف العلاج المناسب لحالته.

نشاط الفيروسات

وتابع: نطالب الناس بالحذر العقلاني في ظل ظهور متحور كورونا الجديد؛ لأن هناك نشاط للفيروسات تصيب الجهاز التنفسي العلوي.



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العزل الصحي

وأوضح: أي التهاب فيروسي من أي حالة نطلب من المريض العزل لعدم انتشار العدوى.

من جانبه، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة ارتفاع نسب التعافي من الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 مشيرًا إلى أن 80 % من الإصابات بسيطة ولا تحتاج إلى بروتوكول علاجي محدد بل يمكن علاجهم بأدوية علاج نزلات البرد التقليدية.

أوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة لـ "فيتو" أن أي إنسان يتعرض للإصابة بنزلات البرد عليه التعامل بحذر مع المحيطين به لمنع نقل العدوى.



الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا

وأضاف الدكتور أمجد الحداد أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا يجب أن تكون أسلوب حياة للحماية من أى عدوى تنفسية.

منظمة الصحة العالمية

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.