الانتخابات الرئاسية، رئيس الهيئة الوطنية يعلن توفير أجهزة حديثة لتحرير توكيلات المرشحين

الانتخابات الرئاسية، كشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إرسال أجهزة حديثة لبعض مكاتب البريد لتحرير التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية وذلك مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات.

بروتوكول هيئة البريد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن الغرض من البروتوكول الموقَّع من هيئة البريد يكمن في الاستفادة من البنية التحتية والانتشار الواسع للهيئة وقدرتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات الرئاسية.



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في نفس المداخلة، قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "قريبًا سنعلن مؤتمرًا لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية".

إشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": “سيكون هناك إشراف قضائي كامل على كل صندوق انتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.



نتيجة الحصر العددي

ولفت: كل مرشح رئاسية من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، ومندوب المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



من لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة

وأكد: أن هناك 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، لـ انتخاب الرئيس الجديد مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد (140، 210، 241 مكرر) من الدستور المصري.

وتواصل هيئة الانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

الوطنية للانتخابات: مستلزمات انتخابات رئاسة الجمهورية مسؤولية البريد

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتي في إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية 2024.

الوطنية للانتخابات: الاستمرار في تنقيح قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات الرئاسية

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.. إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024.. الهيئة الوطنية: جميع المستلزمات مسؤولية البريد.



وأكد المستشار وليد حمزة في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، لذلك قررت الهيئة ان تستفاد من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث الحبر الفسفوري المستخدم في الانتخابات الرئاسية 2024

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.



الاقتراع في فبراير وإعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

لم يعد هناك متسع من الوقت لإجراء أهم فعاليات انتخابية فى مصر لتحديد مصير رأس الدولة –الرئيس- فى عام 2024، ربما لهذا هناك حالة من الترقب في الشارع المصري على الرغم من النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم بوضوح شديدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إلا أن التساؤلات لا تنتهي بشأن الموعد النهائى لـ انتخاب الرئيس الجديد.

وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية الجدول الزمني لفتح باب الترشح ومواعيد الدعاية الانتخابية وإجراء الانتخابات وكافة الأمور المتعلقة بالانتخابات.