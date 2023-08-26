الصحة تفجر مفاجأة عن بروتوكول علاج كورونا المنتشر على السوشيال ميديا

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إن بروتوكول علاج كورونا لم يتم تحديثه منذ فترة، لأنه لا يزال فعالًا بشكل قوي ضد كل المتحورات الجديدة، بما فيها المتحور الجديد، كما أنه اَمن علي صحة المريض.



بروتوكول علاج كورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: بروتوكول علاج كورونا ثابت عالميا ولم يتغير منذ ظهور متحور أوميكرون، والبروتوكول يتم استخدام فيه المضادات الحيوية في حالات معينة وليس بشكلة عام ومطلق.

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بروتوكول علاج كورونا المنتشر علي السوشيال ميديا

وأوضح: "وصلنا للبروتوكول رقم 8 في علاج كورونا وما هو منشور علي وسائل التواصل الإجتماعي خاطئ وهو البروتوكول رقم 1، معقبا:"بطلنا نستخدم بروتوكول علاج كورونا رقم 1 مع ظهور أدوية جديدة آمنة وفعالة بشكل قوي ضد المتحورات الجديدة".

إصابات كورونا

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة ارتفاع نسب التعافي من الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 مشيرًا إلى أن 80 % من الإصابات بسيطة ولا تحتاج إلى بروتوكول علاجي محدد بل يمكن علاجهم بأدوية علاج نزلات البرد التقليدية.

أوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة لـ "فيتو" أن أي إنسان يتعرض للإصابة بنزلات البرد عليه التعامل بحذر مع المحيطين به لمنع نقل العدوي.



الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا

وأضاف الدكتور أمجد الحداد أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا يجب أن تكون أسلوب حياة للحماية من أى عدوى تنفسية.

منظمة الصحة العالمية

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.