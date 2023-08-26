السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023

تنسيق الجامعات الأهلية،
تنسيق الجامعات الأهلية، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023

وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، والتي تشمل الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة كالآتي:

الطب 80%

طب الأسنان 78%

العلاج الطبيعي 76%

الصيدلة 72%

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الطب البيطري 68%

الهندسة 68%

الحاسبات 62%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي  تنسيق الجامعات الأهلية 2023 كالآتي:

- الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة في الجامعات الخاصة والأهلية 72%.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة بجامعة الجلالة 71%.

- كلية الصيدلة جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 70%.

-كلية الطب بالجامعات الأهلية وجامعة النيل الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة 80%.

-كلية الطب جامعة الجلالة والعلمين الدولية 77%.

-الحد الأدنى لكلية الطب بجامعة الملك سلمان الدولية، وشرق بورسعيد الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية 75%.

-كلية طب الأسنان 78% بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.

-الحد الأدنى لتنسيق طب الأسنان بجامعة الجلالة 76%.

- جامعة سيناء بفرعيها بكلية طب أسنان وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 74%.

- الحد الأدنى لكلية الهندسة في جامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بلغ 65%.

-الحد الأدنى لكلية الهندسة في جامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، 66%.

- الحد الأدنى لكلية علوم الحاسب في جامعة الجلالة والعلمين الدولية، بلغ 61%.

- الحد الأدنى لكلية علوم الحاسب في جامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 60%.

أماكن الجامعات الأهلية في مصر

ويشمل التقدم الجامعات الأهلية بأكملها وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية فى مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بنى سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

نظام التقديم في الجامعات الأهلية

جدير بالذكر أن نظام التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية لهذا العام موحد حيث يقدم الطالب من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة، حيث تم الإعلان عن فتح باب التقديم والقبول في الجامعات الأهلية في مصر للعام الدراسي 2024/2023، وتتم عملية التنسيق والقبول عبر الموقع الرسمي لكل جامعة.

وفقًا لنظام تنسيق الجامعات الأهلية، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لكل جامعة، حيث يتطلب التسجيل تقديم المعلومات الشخصية والأكاديمية اللازمة، إضافة إلى رفع المستندات المطلوبة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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