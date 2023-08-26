رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: مؤتمر لإعلان موعد انتخابات الرئاسة قريبا

الانتخابات الرئاسية، قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تصورًا لدى الهيئة بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد استيفاء الأعمال والبرامج اللوجستية.

المدة القانونية للانتخابات الرئاسية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: وفقًا للمدة القانونية لن يكون هناك مخالفة دستورية في تحديد موعد بداية العمل الانتخابي للانتخابات الرئاسية وحتى إعلان النتيجة.

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المحررات الرسمية للانتخابات الرئاسية

وأوضح: نراجع جميع النماذج والمحررات الرسمية التي تستخدم داخل اللجان الفرعية والعامة أيضًا الهيئة، وجار إعداد وتنفيذ الكمية الخاصة بالحبر الفسفوري الذي يستخدم في الانتخابات.



معاينة المقار الانتخابية

ولفت إلى أن هناك لجانًا تقوم بمعاونة المقار الانتخابية وقدرتها في استيعاب الناخبين، وبرامج التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر ونعكف على تحديث البرامج وتجهيزها.



فكرة التصويت الإلكتروني

وأكد أنه مع التقدم التكنولوجي وارد في المستقبل أن يكون هناك تصويت إلكتروني في الانتخابات، ولكن الأمر ليس بالسهولة في الانتخابات الرئاسية، لكن لا توجد خطة موضوعة حاليًّا لإجراء الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني.



بروتوكول هيئة البريد

وأشار: بروتوكول التعاون مع هيئة البريد الغرض منه الاستفادة من الانتشار الواسع والبنية التحتية المؤهلة.



من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

ولفت: إلي أنه قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن كل من تجاوز عمره 18 عامًا ولم يصدر ضده عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إرسال أجهزة حديثة لبعض مكاتب البريد لتحرير التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية وذلك مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات.

بروتوكول هيئة البريد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن الغرض من البروتوكول الموقَّع من هيئة البريد يكمن في الاستفادة من البنية التحتية والانتشار الواسع للهيئة وقدرتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات الرئاسية.



في نفس المداخلة، قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "قريبًا سنعلن مؤتمرًا لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية".

إشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": “سيكون هناك إشراف قضائي كامل على كل صندوق انتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.



نتيجة الحصر العددي

ولفت: كل مرشح رئاسية من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، ومندوب المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



من لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة

وأكد: أن هناك 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، لـ انتخاب الرئيس الجديد مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد (140، 210، 241 مكرر) من الدستور المصري.

وتواصل هيئة الانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.