أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن خصوم روسيا في الغرب يدفعون الجميع بقوة إلى بداية حرب عالمية ثالثة، متجاهلين إشارات موسكو.

مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة

وقال ميدفيديف في مقابلة مع وكالة "تاس" وقناة "آر تي": "لو أصغوا لهذه الإشارات، لكان أفضل، بلا شك، وعلى أي حال، لما كان العالم ليواجه تهديد حرب عالمية ثالثة، وفي الواقع، يدفع خصومنا الجميع بقوة للقيام بذلك".

وجاء ذلك تعليقًا على الأطروحة القائلة بأن رد فعل روسيا القاسي على العدوان الجورجي في عام 2008 كان ينبغي أن يكون إشارة واضحة للولايات المتحدة ودول الناتو حول الحاجة إلى الاستماع إلى مخاوف موسكو.

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وعن الانقسام الداخلي بالولايات المتحدة، أشار ميدفيديف إلى أن المخاطر في الخلاف الداخلي وسط النخب الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية.

خلاف داخلي أمريكي

وقال ميدفيديف: "أمريكا الآن في حالة من الخلاف الداخلي، وأمريكا تصارع نفسها بنفسها، وأعتقد أن الخلاف يحمل طابعًا غير قابل للتسوية، وغالبا ما تنتهي مثل هذه النزاعات الداخلية بحرب أهلية".

كما صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح منذ فترة طويلة رهينة لأوكرانيا، ومتورطًا بعمق في الصراع الأوكراني، موضحا أن هذا أمر محزن لكل من واشنطن وكييف.

وقال ميدفيديف "إن بايدن متورط عقليًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا (في الصراع الأوكراني)، والذي، بالإضافة إلى قدراته الفكرية، كان مقيدًا بشكل عام. لقد تحول إلى رهينة لأوكرانيا. هذا هو مساره السياسي، وهو أمر بالغ الأهمية".

وتابع "إنه لأمر محزن لكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا، التي، بسبب هذا، تستمر في المشاركة في هذه المعركة الصعبة، حيث ترسل عددًا كبيرًا من أفرادها العسكريين إلى الموت المحقق. وهناك سبب واحد لكل هذا - وهو المشاركة العميقة لأسرة بايدن في التخطيطات الأوكرانية".