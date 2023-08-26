مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة أبهرت العالم
محمد عادل أصغر رجل أعمال: مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة
أشاد محمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة إن هاوس الباسل بالطفرة العمرانية التي تشهدها مصر في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطار التنمية العمرانية في مصر، وتدشين مدن الجيل الرابع وعلى رأسهم العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرهم.
وأشار عادل إلى أن الطفرة العمرانية والتنموية التي شهدتها مصر خلال سنوات قليلة لم تحدث خلال عقود سابقة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنمية على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسهم القطاع العقاري وحركة التشييد والبناء.
وأوضح أن مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة أبهرت العالم لما تحقق من إنجازات على أرض الواقع خلال فترة وجيزة.
ومحمد عادل يعد أصغر رجل أعمال في مصر، ورغم صغر سنه فإنه نجح أن تكون له بصمة كبيرة في السوق العقاري المصري.
ونجح في تحقيق الكثير من النجاحات بالسوق المصري، وتلقى مؤخرًا دعوة للمشاركة في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ بحضور كبار رجال الدولة لتكلل مجهوداته بالنجاح.
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