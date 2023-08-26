محمد عادل أصغر رجل أعمال: مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة

مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة أبهرت العالم

أشاد محمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة إن هاوس الباسل بالطفرة العمرانية التي تشهدها مصر في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطار التنمية العمرانية في مصر، وتدشين مدن الجيل الرابع وعلى رأسهم العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرهم.

وأشار عادل إلى أن الطفرة العمرانية والتنموية التي شهدتها مصر خلال سنوات قليلة لم تحدث خلال عقود سابقة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنمية على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسهم القطاع العقاري وحركة التشييد والبناء.

Advertisements

وأوضح أن مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة أبهرت العالم لما تحقق من إنجازات على أرض الواقع خلال فترة وجيزة.

ومحمد عادل يعد أصغر رجل أعمال في مصر، ورغم صغر سنه فإنه نجح أن تكون له بصمة كبيرة في السوق العقاري المصري.



ونجح في تحقيق الكثير من النجاحات بالسوق المصري، وتلقى مؤخرًا دعوة للمشاركة في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ بحضور كبار رجال الدولة لتكلل مجهوداته بالنجاح.