شقق نزهة الأندلس، بدء الحجز واختيار الوحدات إلكترونيا غدا

شقق نزهة الأندلس، يبدأ غدًا الأحد الموافق 27 أغسطس حجز واختيار شقق نزهة الأندلس، التي يطرحها صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للمواطنين المتقدمين والمسددين قيمة جدية الحجز.

ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وطرح الصندوق 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

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نظام سداد باقي قيمة الوحدة بشقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس

- استكمال سداد 15% من قيمة الوحدة (بالإضافة إلى 2 مصاريف إدارية من قيمة الوحدة) خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 2023/02/12 حتى 2023/03/16 من خلال التحويل (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وبالنسبة للعملاء المسددين لمبلغ جدية الحجز نقدًا يقومون بفتح حسابات لهم بالفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

- يتم سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الحجز.

- سداد دفعات ربع سنوية بمبلغ 22500 جم (فقط اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنية لا غير) بعدد (12) دفعة تبدأ من الربع الأول بعد سداد نسبة الـ10%.

- سداد 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.

- لن يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد كامل نسبة 60% من قيمة الوحدة المخصصة (بالتفاصيل الواردة أعلاه).

باقي ثمن الوحدة الـ 40%

يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات بدون فائدة أو 5 سنوات محملة بفائدة علي الرصيد المدين بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت التعاقد بالإضافة إلى 2%، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 7% من قيمة الوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% من قيمة الوحدة بالإضافة الى (2%) مصاريف إدارية من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

المبالغ التي يتم خصمها في حالة تأخير دفع قيمة شقق الإسكان

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلي 2 (0.5% مصاريف تحصيل) من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

يمكن للسادة حاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ 40% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.

ويكون ذلك وفقًا للقواعد المعمول بها مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقًا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بعاليه بمجرد حلول آجالها ولحين الحصول علي التمويل العقاري.