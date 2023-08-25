الجمعة 25 أغسطس 2023
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مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2023، في تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023: 16/2/2023. 

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1: 13، يوم الأحد 3/9/2023، و41 وحدة بالعمارات من 14: 21، يوم الإثنين 4/9/2023، و37 وحدة بالعمارتين 22 و23، يوم الثلاثاء 5/9/2023، و40 وحدة بالعمارتين 24 و25، يوم الأربعاء 6/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 7/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، وتسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و27، يوم الأحد 10/9/2023، و40 وحدة بالعمارتين 28 و29، يوم الإثنين 11/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 30 و31، يوم الثلاثاء 12/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 32 و34، يوم الأربعاء 13/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و36، يوم الأحد 17/9/2023، و46 وحدة بالعمارتين 37 و38، يوم الإثنين 18/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 39 و40، يوم الثلاثاء 19/9/2023، و22 وحدة بالعمارة 41، يوم الأربعاء 20/9/2023، ونم تخصيص يوم الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر " المرحلة الرابعة " بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 - 100)، ووحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 - 134) بالمجاورة 34، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات بالعمارات أرقام ( 142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193 ) بذات المجاورة، يوم الإثنين 2/10/2023، مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 3/10/2023، لمن تخلف عن الاستلام في اليومين السابقين.
 

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كما قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من منظومة الدفع النفقي للجزء الأول من نفق سيارات منطقة ربوة أكتوبر، وجارٍ تنفيذ الدفع النفقي للجزء الثاني بعد التنسيق مع هيئة السكك الحديدية، موضحًا أن المشروع يضم ٢ نفق خرساني وزن كل هيكل خرساني ٢٥٠٠ طن، وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قبل نهاية العام الحالي بتكلفة إجمالية ٦٠ مليون جنيه.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن مشروع النفق يربط أحياء منطقة الربوة الخمسة وسيُسهم بشكل محوري في تنمية المنطقة وسهولة الحركة والانتقالات بشكل كبير، وذلك تلبيةً لمطالب ساكني المنطقة وسعيًا من جهاز المدينة في تنفيذ خططه المستقبلية في تنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المتميز الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

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