قصر الأمير طاز يستضيف حفل فرقة تخت السلم غدا

يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة من مساء غدا الأحد الموافق 27 أغسطس الجارى، حفل غنائى لفرقة "تخت السلم" ضمن فعاليات وبرنامج قطاع صندوق التنمية الثقافية للشهر الجاري.

حفل فرقة تخت السلم

وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها: " لما بسرح"، " اللي شالوا الهم"، " تخيلي"، " لسه بتهروا"، " درويش"، " الروح تشتاق"، " حالي ايه"، "وهران - ( Don’t Let Me Be Misunderstood)"، "كان ليا يوم حبيب - (Englishman in New York) "، "الليلة يا سمرة"، وغيرها.

قصر الأمير طاز

وكان قصر الأمير طاز قد استضاف مؤخرا حفل لثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف على مسرح القصر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

وقدم الثنائي برنامج فني مميز تضمن مجموعة من أحدث مؤلفات دينا عبد الحميد بعنوان "سماعي القاهرة.. حياة" حيث قامت بإعدادها بأسلوب الميلودي والهرموني، وهو عبارة عن عود يعزف اللحن الأساسي والعود الآخر يعزف الخط المصاحب أو التلوين اللحني.