الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

"جوة الصندوق" يختتم مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح بقصر الأمير طاز (صور)

مسرحية جوة الصندوق،
مسرحية جوة الصندوق، فيتو

اختتم مساء أمس الخميس، فريق العرض المسرحي "جوة الصندوق" مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح قصر الأمير طاز بحي الخليفة. 

 

مسرحية جوة الصندوق

والعرض المسرحي "جوة الصندوق" من إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية فكرة وإخراج إسلام إمام.

وتدور فكرة العرض في إطار كوميدي درامي حول المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التي يواجهها الشباب في حياتهم اليومية والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية.

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"جوة الصندوق" هو باكورة إنتاج ورشة التمثيل بقطاع صندوق التنمية الثقافية لإعداد وتدريب المواهب الشابة وتنميتها تحت إشراف المخرج إسلام إمام بمشاركة 15 ممثل وممثلة.

المسرحية تمثيل كريم الكاشف، مصطفى سعيد، حامد الزناتي، حسن علي، إسلام رجب، أحمد عبادي، باسم سليمان، إسراء عاطف، عليا القصبي، هنادي محمود، دانة وائل، رضوى الشريف، تصميم إضاءة: كريم محروس، موسيقى: حازم الكفراوي، مساعدو الإخراج سارة الرداد، هاجر سليمان، مخرج منفذ: عبده بكري، إخراج إسلام إمام. 

المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كلًّا من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

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