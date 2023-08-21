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ثقافة وفنون

عسلية وسماعي القاهرة في حفل ثنائي العود بقصر الأمير طاز

ثنائي العود، فيتو
ثنائي العود، فيتو

يقدم  ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٢٥ أغسطس على مسرح قصر الأمير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

حفل ثنائي العود 

وأعد الثنائي برنامج فني مميز يتضمن مجموعة من أحدث مؤلفات دينا عبد الحميد بعنوان "سماعي  القاهرة.. حياة" حيث قامت بإعدادهم بأسلوب الميلودي والهرموني، وهو عبارة عن عود يعزف اللحن الأساسي والعود الآخر يعزف الخط المصاحب أو التلوين اللحني.

أما غسان اليوسف سوف يقدم مؤلف جديد بعنوان "عسلية" وأشار غسان بأن هذه المؤلفة  تعبر عن حال الأطفال في شوارع القاهرة القديمة عند تناولهم العسلية.

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ويتنقل بتيمات الموسيقى ليذهب إلى صعيد مصر التي اشتهرت بصناعة هذه الحلوى وهي موسيقى تنشر البهجة والتفائل. 

كما يقدم الثنائي باقة من أروع أعمال الزمن الجميل التي أعيد صياغتها لتتناسب مع آلة العود. 

 ثنائي العود

جدير بالذكر ان هذا الحفل يعد الظهور الأول للثنائي بعد عودتهم من الأردن ومشاركتهم في ختام فعاليات  الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون المقام في مدينة جرش الأثرية  بالعاصمة الأردنية عمان.

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