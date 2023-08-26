السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

بعد قليل، محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية مع آخر في المطرية

محاكمة المتهم بقتل
محاكمة المتهم بقتل ابن عمته

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة شاب بتهمة قتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بمنطقة المطرية.
 

أحداث الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفرَّ هاربًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل "هـ. م" إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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 وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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