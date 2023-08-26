السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

منتخب الشاطئية يبدأ اليوم استعداداته لدورة الألعاب الشاطئية باليونان

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، يدخل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، معسكرا تدريبيا مغلقا بالإسكندرية خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام في اليونان 

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، أن معسكر الإسكندرية سيقتصر على خوض التدريبات البدنية والفنية فقط، ولن يتخلله أي مباريات ودية، على أن تغادر بعثة الفريق إلى اليونان مباشرة في اليوم التالي، استعدادا للمشاركة في دورة البحر المتوسط للألعاب الشاطئية خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر المقبلين.

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منتخب مصر في المجموعة الثانية

وأسفرت نتيجة قرعة بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للألعاب الشاطئية عن وقوع منتخب مصر للكرة الشاطئية فى المجموعة الثانية بالبطولة، حيث سيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا والبرتغال، وكان مقررا أن يواجه شقيقه المنتخب الليبي أيضا في إطار نفس المجموعة، إلا أن الأخير اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.

 

موعد مباراتي منتخب مصر 

بذلك يخوض منتخب الشاطئية مباراتين فقط في دور المجموعات بدورة ألعاب البحر المتوسط أمام منتخبي إيطاليا والبرتغال.

ويقص منتخب الشاطئية مشواره في دور المجموعات أمام منتخب إيطاليا يوم 9 سبتمبر المقبل، فيما يخوض مباراة الجولة الثانية أمام منتخب البرتغال في اليوم التالي مباشرة 10 سبتمبر.

 

الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية مصطفى لطفي مديرا فنيا ويعاونه كلًّا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبي وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

 

وكانت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية هي: "الأرجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا، مصر، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، عمان، البرتغال، السنغال، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

 

جدير بالذكر أن المكان الوحيد المتبقى فى النهائيات سيكون لدولة من أوقيانوسيا عقب التصفيات المؤهلة للاتحاد فى أغسطس، ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2024 فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 فى دبي، الإمارات.

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