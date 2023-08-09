الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

منتخب الشاطئية يختتم مشاركته في بطولة بيلاروسيا أمام أذربيجان

منتخب الشاطئية،فيتو
منتخب الشاطئية،فيتو

منتخب الشاطئية، اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى اليوم فى تمام الثالثة والنصف ظهرا مبارياته في بطولة بيلاروسيا الودية أمام أذربيجان.

وحقق الفراعنة الفوز على ثلاث منتخبات هى عمان وأوزبكستان والإمارات وخسر مباراة وحيدةأمام روسيا.

أكد مصطفى لطفى المدير الفنى أن المشاركة فى البطولة كان الهدف منه تجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل انطلاق بطولة ألعاب البحر الأبيض التى ستقام فى اليونان الشهر المقبل والاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة فى اللعبة استعدادا لبطولة كأس العالم المقبلة.

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وتضم قائمة الفراعنة كلا من زيزو الصباح وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت وحسام باولو.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره منتخب روسيا بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية ببطولة بيلاروسيا الدولية التي تقام في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس الجاري.

 

وكانت وصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى إلى بيلاروسيا قبل بداية المشاركة فى الدورة الودية فى الفترة من ٤ إلى ١٠ أغسطس الجارى. 

 

12 لاعبًا في قائمة منتخب الشاطئية ببطولة بيلاروسيا

واختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ١٢ لاعبًا وتضم القائمة كلًّا من زيزو الصباح وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طه وعبد الرحمن الشافعي وإسماعيل بهجت.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًّا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبي وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

 

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة القدم الشاطئية ويضم الجهاز الفني المعاون كلًّا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى مديرًا إداريًا وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

 

قرعة بطولة بيلاروسيا الدولية

وأسفرت قرعة بطولة بيلاروسيا الدولية عن وقوع منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية فى المجموعة الثانية مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان، وتقام البطولة خلال الفترة من 4 إلى 10 أغسطس المقبل.

 

وكانت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية هي: "الأرجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، كولومبيا، مصر، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، عمان، البرتغال، السنغال، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".

 

جدير بالذكر أن المكان الوحيد المتبقى فى النهائيات سيكون لدولة من أوقيانوسيا عقب التصفيات المؤهلة للاتحاد فى أغسطس، ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2024 فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 فى دبي، الإمارات.
 

منتخب مصر يشارك في بطولة بيلاورسيا الدولية 

ومن جانبه، أكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر أن المجموعة الثانية قوية للغاية، وتمثل بداية الاستعداد القوي لبطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات، وفرصة جيدة للاحتكاك القوي مع منتخبات جيدة قبل المشاركة فى بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

 

الكرة الشاطئية، واستقر مصطفى لطفي على انتظام العناصر الأساسية للمنتخب فى المعسكر وذلك لاستغلال المشاركة فى بطولة بيلاروسيا الودية قبل السفر إلى اليونان، وسينضم في المرحلة الثانية من المعسكر كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، مصطفى أحمد، حسان محمد، مصطفى على، محمد عبد النبى، أحمد إيشا، إسماعيل بهجت، حسام باولو والحسينى طه.

 

وسيعلن الجهاز الفني، القائمة النهائية التي ستخوض دورة بيلاروسيا الودية عقب نهاية المعسكر.

 

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