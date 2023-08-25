موعد مباراتي منتخب الشاطئية في دورة ألعاب البحر المتوسط

منتخب الشاطئية، يستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي، للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط للألعاب الشاطئية، التي تستضيفها اليونان خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر المقبلين.

منتخب مصر في المجموعة الثانية

وأسفرت نتيجة قرعة بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للألعاب الشاطئية عن وقوع منتخب مصر للكرة الشاطئية فى المجموعة الثانية بالبطولة، حيث سيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا والبرتغال، وكان مقررا أن يواجه شقيقه المنتخب الليبي أيضا في إطار نفس المجموعة، إلا أن الأخير اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.

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موعد مباراتي منتخب مصر

بذلك سيخوض منتخب الشاطئية مباراتين فقط في دور المجموعات بدورة ألعاب البحر المتوسط أمام منتخبي إيطاليا والبرتغال.

ويقص منتخب الشاطئية مشواره في دور المجموعات أمام منتخب إيطالي يوم 9 سبتمبر المقبل، فيما يخوض مباراة الجولة الثانية أمام منتخب البرتغال في اليوم التالي مباشرة 10 سبتمبر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية كل من: مصطفى لطفي مديرا فنيا ويعاونه كلًّا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبي وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.

تصريحات مصطفى لطفي

وأكد مصطفى لطفى المدير الفني لمنتخب الشاطئية أن المجموعة قوية للغاية، وتضم ثنائيا من أكبر المنتخبات في اللعبة، ولكنها فرصة للاحتكاك القوى مع منتخبات قوية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات.

منتخب الشاطئية، ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، للدخول في معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام في اليونان في الشهر نفسه.

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، أن معسكر الإسكندرية سيقتصر على خوض التدريبات البدنية والفنية فقط، ولن يتخلله أي مباريات ودية، على أن تغادر بعثة الفريق إلى اليونان مباشرة في اليوم التالي، استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط.