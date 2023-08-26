السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

قرار من النيابة بشأن تشكيل عصابي لسرقة أبواب المقابر بالخليفة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بعمل فيش وتشبيه لتشكيل عصابي لسرقة أبواب المقابر بمنطقة الخليفة.

 

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة قد تمكنت من ضبط شخصين تخصصا في سرقة أبواب المدافن الحديدية بنطاق دائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء ذوي الأموات تعرفوا على المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية والتوصيف القانوني للجريمة، يقول خالد رجب المحامي نحن أمام جريمتين جريمة نصب واحتيال وجريمة سرقة، جريمة  النصب والاحتيال نصت عليها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور".

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أما جريمة السرقة فقد نصت المادة رقم ٣١١ من قانون العقوبات على أن "كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق، وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

 

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