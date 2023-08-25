خبير يكشف مزايا تجعل البورصة جاذبة للاستثمار مستهدفاتها بالتعاملات المقبلة

قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إنه مرت البورصة المصرية خلال السنوات السابقة بعدة مراحل مختلفة وكانت اكثر مرحلة انتشار وازدهار في 2006 ثم إحداث الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 وبالطبع كان التأثير قويا على جميع البورصات العالمية، ومن ثم البورصة المصرية وتلاها بعدة سنوات ثورات الربيع العربي ثم تداعيات جائحة كورونا ليست بعيدة وتلاها الحرب الروسية الأوكرانية وكل هذه الأحداث أثرت على الاستثمار بالبورصة المصرية.

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وأشار إلى أنه الآن يعد الاستثمار بالأسهم المصرية الأرخص عالميا قياسا بأي استثمارات أخرى، حيث إنه نتيجة للأحداث السابقة حققت استثمارات كثيرة العديد من المكاسب مثل الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في ظل الاحداث السابقة والبترول والعقارات كلها استثمارات حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات السابقة.

مستقبل الاستثمار فى البورصة



وتابع: نحن الآن نتوقع أن تتوجه الاستثمارات إلى سوق الأسهم وحدوث دورة اقتصادية جديدة خاصة بعد إعلان الحكومة عن مجموعة طروحات قادمة والتي تعد فرصة جيدة للمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى أسعار الأسهم الحالية والتي تعد فرصة استثمار نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم، حيث إن الأسهم على شاشة التداول لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية مقارنة بأي استثمارات أخرى خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار للمستويات الحالية.



ونرى أن المرحلة القادمة سوف تشهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا في مؤشرات البورصة المصرية من خلال الدعم المتوقع من الدولة والنشاط المتوقع من الطروحات العلن عنها.



والآن المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام عند 17700 نقطة طول ما المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم ذلك يدفعنا إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، حيث إن أسعار الأسهم ما زلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة



وأما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد حقق قمما تاريخية جديدة خلال الفترة السابقة وتخطى مستوى 3600 الآن لدينا مستوى دعم عند 3500 ومستوى مقاومة عند 3680 نتوقع تخطي هذا المستوى خلال هذا الشهر. ما زالت الـسهم المصرية أمامها الكثير من المكاسب لتحققها خلال الفترة القادمة.